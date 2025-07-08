CHP İstanbul İl Başkanı İfade Verecek

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "İfadeye çağırılanlar genellikle İstanbul il delegeleri. İstanbul kongresine yönelik bir ifade süreci olduğunu tahmin ediyoruz. Emniyet yetkilisine uygun görürlerse ifadeyi savcılıkta vermek istediğimi söyledim" dedi.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat bölgesinde, Şehit Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını arama faaliyeti sırasında bir mağarada metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin için Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı. Çelik tören sonunda ifadeye çağırılmasına ilişkin basın açıklaması yaptı.

"İstanbul kongresine yönelik bir ifade süreci olduğunu tahmin ediyoruz"

Savcılıkta ifade vermek istediğini belirten CHP İl Başkanı Özgür Çelik, "Şehidimizin cenazesine katıldık. Ailesine baş sağlığı diliyorum. Bugün sabah İstanbul'un çeşitli ilçelerinden telefonlar aldım. Başkanım bizi Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde ve Gayrettepe'de ifadeye davet ettiler diye. Hemen patimizin hukuk komisyonu ve avukatlarımızla görüştüm. İfadeye çağırılanlar genellikle İstanbul il delegeleri. İstanbul kongresine yönelik bir ifade süreci olduğunu tahmin ediyoruz. Beni de aramışlar. Arandığım numaraya dönüş yaptığımda Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeye davet edildim. Emniyet yetkilisine uygun görürlerse ifadeyi savcılıkta vermek istediğimi söyledim. Telefonun diğer ucundaki memur bey çok kibar bir şekilde sayın savcı ile görüşelim size geri dönüş yapalım dedi. Şimdi telefonumu kontrol ettiğim de geriye dönüş yapmış. Ancak şehit cenazesinde olduğumuz için henüz kendisine geri dönüş yapamadım. Birazdan kendisine geriş yapacağım. Ben buradan Çağlayan adliyesine gidiyorum. Çağlayan adliyesinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere, Büyükçekme Başkan vekilimiz Ahmet Şahin ve bir avukat arkadaşımızın ifade süreci devam ediyor" dedi.

"Cumhuriyet Halk Partisi 360 derecelik bir saldırı altındadır"

Çağlayan Adliyesine gittiğini söyleyen Çelik, "Cumhuriyet Halk Partisi 360 derecelik bir saldırı altındadır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni 360 derece kuşatmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu yaşanılan süreç Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasından bağımsız değildir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e açılan soruşturmalardan bağımsız değildir. Ben şuan Çağlayan adliyesine Adana, Adıyaman Belediye Başkanımız ve Büyükçekme başkan vekilimizin ifade süreçlerini takip etmeye gidiyorum. Savcıya kendisine ifade vermek istediğimizi ifade ettik. Savcının cevabını alalım ona göre değerlendireceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL