CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay Gaziemir\'de Buluştu

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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, Gaziemir İlçe Başkanlığı'nda Gaziemirliler ve partililerle buluştu. Gaziemir Belediye Başkan adayı Ünal Işık ve CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan'ın da eşlik ettiği Tugay, "Bugüne kadar İzmir'e biz sahip çıktık. Bundan sonra da devam edeceğiz. İzmir'in halkının hakkında gözü olan kaybedecek. Yalanları ile birlikte evine dönecek" dedi.

CHP Gaziemir İlçe Başkanlığı önünde partililer ve Gaziemirliler ile buluşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay burada yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi.

Tugay, "Değerli yoldaşlarım, yurttaşlarım, hemşerilerim. Güzel bir yola çıktık. Güzel insanlarla beraberiz. Bu yolda başarısızlığa dair hiçbir şüphemiz yok. Kendimize inancımız asla sarsılmaz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz Atatürk'ün emanetçileriyiz. Biz altı okun temsilcileriyiz. Biz İzmir'iz. Bugüne kadar İzmir'e biz sahip çıktık. Bundan sonra da devam edeceğiz" diye konuştu.

"BEN CHP'NİN EVLADIYIM"

"İzmir'in halkının hakkında gözü olan kaybedecek, yalanları ile birlikte evine dönecek" diyen Tugay sözlerine şöyle devam etti:

"Az önce telefon eden bir arkadaşım dedi ki; Hamza Dağ gazetecilere beyanat vermiş. 'Aziz Kocaoğlu ve Alattin Yüksel benim babam gibidir, ben de onların evladı gibiyim' demiş. Alaattin Yüksel de yaptığı açıklamada 'O bizim evladımız değil, bizim evladımız Cemil Tugay'dır' demiş. Değerli kardeşlerim, ben İzmir'in evladıyım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladıyım. Ben örgütün evladıyım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin adeta nefesinin altında büyüdüm. Ben Atatürk'ün gözlerine bakarak büyüdüm. Biz bu memleketi, İzmir'i onlara bırakır mıyız? Size yemin ederim ki 1 saat uyumadan, belki 1 öğün yemek yemeden, gece gündüz bütün İzmir'i koşabilirim. Bize verilen görevin sorumluluğunu biliyorum. Bana bu görev verildiği, partim beni layık gördüğünden itibaren İzmir'in taşıyım, toprağıyım, bir avuç suyuyum, ağacın dalıyım, artık ben bu şehrin ölene kadar kendini adamış hizmet insanıyım. Hiçbir zaman unutmayacağımız bir gerçek var; çok asil bir emaneti teslim aldık. Bunu alnımızın akıyla sonrakilere teslim edeceğiz. O zamana kadar çocuklarımızın, gençlerimizin, ablalarımızın, abilerimizin, çok değerli kardeşlerimizin hepsinin ayrı ayrı hakkı hukuku bize emanet olacak. Çünkü biz canımız pahasına bunları korumaya devam edeceğiz. Bu şehir, İzmir bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sosyal belediyeciliğin öncü şehirlerinden birisi olacaktır."

"ASLA ZALİMLERİN ÖNÜNDE EĞİLMEYECEĞİZ"

İzmir'in kalkınma belediyeciliğinin Türkiye'deki öncülerinden birisi olacağını söyleyen Başkan adayı Tugay, "Bundan sonra bu ülkede bu enflasyonu yaratanlar, bu işsizliği yaratanlar bu adaletsizlikleri yaratanlar, insanları yüksek kiralar altında ezdirenler, insanları alışveriş yapamaz, temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale getirenler, şunu görecek; İzmir hiç kimseye el açmadan, kimsenin önünde eğilmeden, kendi gücüyle kendi insanlarıyla büyüyecek, kendi insanlarına sahip çıkacak. Bir zamanlar 'Tam bağımsız Türkiye' diye bağıra bağıra can veren insanların yoldaşıyız biz. Tam bağımsız Türkiye diye ipe gidenlerin yoldaşıyız biz kardeşlerim. Onların hakkı üzerimizde, onların mirası bizde. Asla zalimlerin önünde eğilmeyeceğiz. Hiç kimse bu şehre rüşvetler teklif ederek bu güzel şehrin insanlarını alamayacak, onların oylarını alamayacaklar" diye konuştu.

"İZMİR KAYBETMEYECEK"

Başkan Adayı Tugay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Size söz veriyorum; tarımsa tarım, sanayiyse sanayi, girişimcilikse girişimcilik, esnaflıksa esnaflık ne gerekiyorsa ben bu şehrin belediye başkanı olarak bütün İzmirlilerin önünü açacağım. Bütün İzmirlilerin yanında olacağım. Hiç kimse bir başkasına muhtaç olmayacak. Öylesine bir dönem yaşayacağız ki bu şehirde aç kardeşimiz de, okula giderken ihtiyacı karşılanmamış öğrencimiz de olmayacak. Sokakta yatan kimse de kalmayacak. Hepsine Cumhuriyet Halk Partisi adına, altı ok adına, bu vatanı bize kurup armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına sonuna kadar sahip çıkacağız. Bunu hep beraber yapacağız. Ben aslan yürekli büyüklerimize ve bu güzel yürekli gençlerimize, onların içindeki o mücadele isteğine çok inanıyorum. O yüzden o gençlerimizle beraber bu ilkenin kurtuluşuna hep beraber imza atacağız. İzmir kaybetmeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi asla kaybetmeyecek. Yemin ederim önümüzdeki genel seçimde ülkeyi de onlardan hep beraber alacağız. O yüzden çalışalım, insanlara o sosyal medya hesaplarından satın aldığı medyalardan sürekli yalan söyleyen insanları umutsuz hale getirenlere karşı onlara umudu hep beraber aşılayalım. Bu ülkenin insanlarına dik durmak yakışır, onurlu olmak yakışır, mücadele etmek yakışır."