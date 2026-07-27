CHP İzmir'de Yeni İlçe Başkanları Atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP İzmir'de Yeni İlçe Başkanları Atandı

CHP İzmir\'de Yeni İlçe Başkanları Atandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstifa eden ilçe başkanları yerine CHP İzmir, liyakat esaslı yeni isimler atadı.

(İZMİR) - CHP İzmir İl Yönetimi, istifalar sonrası boşalan Bornova, Buca, Menemen ve Çiğli ilçe başkanlıklarına yeni isimleri görevlendirdi. İl Başkanı Utku Gümrükçü, atamaların liyakat ve örgüt emeği esas alınarak yapıldığını belirterek, "Tepeden inme ya da torpille görevlendirme bizim anlayışımızda yok" mesajını verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Yönetim Kurulu, İl Başkanı Utku Gümrükçü başkanlığında gerçekleştirdiği kurul toplantısında CHP'den istifa eden ilçe başkanlarının yerine yeni görevlendirmeler yaptı. Örgüt çalışmalarında aksamaya izin vermeyen il yönetimi, boşalan koltuklara deneyimli isimleri getirdi.

Yönetim kurulunda alınana karara göre istifa eden ilçe başkanlarının yerine CHP Bornova İlçe Başkanlığına Fikret Vatansever, CHP Buca İlçe Başkanlığına Sinan Yeşilbaş, CHP Menemen İlçe Başkanlığına Ali Hikmet Koç, CHP Çiğli İlçe Başkanlığına Süleyman Karadağ atandı.

GÜMRÜKÇÜ: TEPEDEN İNME VEYA TORPİLLE GÖREVLENDİRME BİZİM ANLAYIŞIMIZDA YOKTUR

Yapılan atamalarla ilgili açıklamalarda bulunan CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, İl Yönetim Kurulu olarak ilçe başkanlıklarında ve örgüt çalışmalarında boşluğa asla müsaade etmediklerini ifade etti. Başkan Gümrükçü, liyakat ve sadakat vurgusu yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Tüm örgütümüz ve İzmirliler görmektedir ki yönetim kurulumuzca yapılan ilçe başkanlığı atamalarında örgütçü, emekçi, ilçelerinde tanınan ve sevilen isimler göreve getirilmektedir. CHP'ye sadakatinden asla şüphe duyulmayacak, kişilere değil CHP'ye ve Altı Ok'un ilkelerine bağlı olan isimlerle yola devam edeceğiz. Tepeden inme, birilerinin torpiliyle görevlendirme yapmak bizim yönetim anlayışımızda yoktur. Görevlendirdiğimiz arkadaşlarımızın başarılı olacağına hiç kuşkumuz yok."

"CHP İZMİR TARİHİNİN EN GÜÇLÜ ÖRGÜT YÖNETİMİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İzmir örgütünün sahip olduğu insan kaynağı zenginliğine dikkat çeken Gümrükçü, partinin iktidar yürüyüşünde her üyeye büyük sorumluluk düştüğünü belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"CHP insan kaynağı açısından Türkiye'nin en zengin partisidir. İzmir örgütümüz de bu anlamda çok şanslıdır. Bunu yaptığımız atamalarda da görüyoruz. İlçe yönetimlerinde görev almak isteyen yüzlerce partilimizle her gün görüşüyoruz. Partimizin iktidarı yolunda her bir üyemize görev düşecektir. CHP İzmir tarihindeki en güçlü örgüt yönetimi için çalışıyoruz. Yakında bu örgütlenmenin getireceği pozitif etkilere herkes şahit olacak."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP İzmir'de Yeni İlçe Başkanları Atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayan Ümmü nine yıllardır tuvalet ve banyoya hasret yaşıyor Hayatta kimsesi kalmayan Ümmü nine yıllardır tuvalet ve banyoya hasret yaşıyor
Brezilya siyasetinde rövanş zamanı, Flávio Bolsonaro babasının intikamı için sahada Brezilya siyasetinde rövanş zamanı, Flávio Bolsonaro babasının intikamı için sahada
Denizde korkunç facia Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti Denizde korkunç facia! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Evinden tam 436 piton çıktı, artan elektrik faturası yüzünden yakalandı Evinden tam 436 piton çıktı, artan elektrik faturası yüzünden yakalandı
CHP’nin kalesi İzmir’de 24 belediye başkanı ve tüm ilçe örgütleri Yeni Parti’ye geçiyor CHP'nin kalesi İzmir'de 24 belediye başkanı ve tüm ilçe örgütleri Yeni Parti'ye geçiyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yol çalışmasından sonra binasını iki kere kanalizasyon suları basan vatandaş isyan etti Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yol çalışmasından sonra binasını iki kere kanalizasyon suları basan vatandaş isyan etti
Alkolmetreyi üflemeyen ehliyetsiz sürücüye 192 bin TL ceza Alkolmetreyi üflemeyen ehliyetsiz sürücüye 192 bin TL ceza

20:32
Ankara’da “gay“ bar işletmesine operasyon
Ankara'da "gay" bar işletmesine operasyon
20:16
Ahbap Derneği’ne kayyum atandı
Ahbap Derneği'ne kayyum atandı
19:48
Türkiye’ye F-35 satışı ile ilgili Trump’tan yeni açıklama
Türkiye'ye F-35 satışı ile ilgili Trump'tan yeni açıklama
18:20
Beşiktaş’tan Salah için beklenen açıklama geldi
Beşiktaş'tan Salah için beklenen açıklama geldi
17:40
CHP’nin TBMM’deki salonu, Yeni Parti’ye verildi
CHP'nin TBMM'deki salonu, Yeni Parti'ye verildi
17:03
Bahçeli’den Yeni Parti için ilk yorum
Bahçeli'den Yeni Parti için ilk yorum
16:48
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 21:45:35. #7.12#
SON DAKİKA: CHP İzmir'de Yeni İlçe Başkanları Atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.