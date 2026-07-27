CHP İzmir\'de Yeni İlçe Başkanları Atandı

(İZMİR) - CHP İzmir İl Yönetimi, istifalar sonrası boşalan Bornova, Buca, Menemen ve Çiğli ilçe başkanlıklarına yeni isimleri görevlendirdi. İl Başkanı Utku Gümrükçü, atamaların liyakat ve örgüt emeği esas alınarak yapıldığını belirterek, "Tepeden inme ya da torpille görevlendirme bizim anlayışımızda yok" mesajını verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Yönetim Kurulu, İl Başkanı Utku Gümrükçü başkanlığında gerçekleştirdiği kurul toplantısında CHP'den istifa eden ilçe başkanlarının yerine yeni görevlendirmeler yaptı. Örgüt çalışmalarında aksamaya izin vermeyen il yönetimi, boşalan koltuklara deneyimli isimleri getirdi.

Yönetim kurulunda alınana karara göre istifa eden ilçe başkanlarının yerine CHP Bornova İlçe Başkanlığına Fikret Vatansever, CHP Buca İlçe Başkanlığına Sinan Yeşilbaş, CHP Menemen İlçe Başkanlığına Ali Hikmet Koç, CHP Çiğli İlçe Başkanlığına Süleyman Karadağ atandı.

GÜMRÜKÇÜ: TEPEDEN İNME VEYA TORPİLLE GÖREVLENDİRME BİZİM ANLAYIŞIMIZDA YOKTUR

Yapılan atamalarla ilgili açıklamalarda bulunan CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, İl Yönetim Kurulu olarak ilçe başkanlıklarında ve örgüt çalışmalarında boşluğa asla müsaade etmediklerini ifade etti. Başkan Gümrükçü, liyakat ve sadakat vurgusu yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Tüm örgütümüz ve İzmirliler görmektedir ki yönetim kurulumuzca yapılan ilçe başkanlığı atamalarında örgütçü, emekçi, ilçelerinde tanınan ve sevilen isimler göreve getirilmektedir. CHP'ye sadakatinden asla şüphe duyulmayacak, kişilere değil CHP'ye ve Altı Ok'un ilkelerine bağlı olan isimlerle yola devam edeceğiz. Tepeden inme, birilerinin torpiliyle görevlendirme yapmak bizim yönetim anlayışımızda yoktur. Görevlendirdiğimiz arkadaşlarımızın başarılı olacağına hiç kuşkumuz yok."

"CHP İZMİR TARİHİNİN EN GÜÇLÜ ÖRGÜT YÖNETİMİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İzmir örgütünün sahip olduğu insan kaynağı zenginliğine dikkat çeken Gümrükçü, partinin iktidar yürüyüşünde her üyeye büyük sorumluluk düştüğünü belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"CHP insan kaynağı açısından Türkiye'nin en zengin partisidir. İzmir örgütümüz de bu anlamda çok şanslıdır. Bunu yaptığımız atamalarda da görüyoruz. İlçe yönetimlerinde görev almak isteyen yüzlerce partilimizle her gün görüşüyoruz. Partimizin iktidarı yolunda her bir üyemize görev düşecektir. CHP İzmir tarihindeki en güçlü örgüt yönetimi için çalışıyoruz. Yakında bu örgütlenmenin getireceği pozitif etkilere herkes şahit olacak."