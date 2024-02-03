CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, silahlı saldırıda hayatını kaybeden taksi şoförünün ailesine taziye ziyaretinde bulundu

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya ve Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman, silahlı saldırıda yaşamını yitiren taksi şoförü Oğuz Erge'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Aslanoğlu, "İnsanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu düşündüğümüz, bu yaşadığımız şeyin nasıl bir insanlık olduğunu anlamaya çalıştığımız, hepimizi çok derinden üzen bir olay yaşıyoruz. İyilik yapmanın maalesef kötülükle cezalandırıldığı, hepimizin boğazını düğümleyen bir olay yaşıyoruz. Ama bu hiçbir zaman iyilikten ayrılmamıza, bizi kötülüğe sevk eden nedenlerden olmamalı" dedi.
CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya ve Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman, üşümesin diye aracına aldığı kişi tarafından silahla öldürülen taksi şoförü Oğuz Erge'nin ailesini Muşlular Taziye Evi'nde ziyaret etti. Taziyeleri kabul eden Oğuz Erge'nin dayısı Hasan Yıldırım ve kendisi gibi taksi şoförlüğü yapan ağabeyi Mehmet Ali Erge, 2017'de Oğuz Erge'nin kardeşini de kaybettiklerini söyledi. Dayı Hasan Yıldırım herkesin çok üzgün olduğunu dile getirirken acıların en büyüğünü Oğuz Erge'nin annesinin yaşadığını belirtti.
Ziyaretin ardından ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, şunları söyledi:
"Hepimizi çok derinden sarsan, insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu düşündüğümüz, bu yaşadığımız şeyin nasıl bir insanlık olduğunu anlamaya çalıştığımız, hepimizi çok derinden üzen bir olay yaşıyoruz. İyilik yapmanın maalesef kötülükle cezalandırıldığı, hepimizin boğazını düğümleyen bir olay yaşıyoruz. Ama bu hiçbir zaman iyilikten ayrılmamıza, bizi kötülüğe sevk eden nedenlerden olmamalı. Bugün buna hep beraber sahip çıkıyor olmalıyız ki iyiliği tekrar tekrar yaşatabilelim bu tür olaylar toplumun hem birliğini hem umudunu çalan olaylar. Acımız büyük, ailemize başsağlığı diliyoruz, kalanlara ve tüm toplumumuza sabır diliyoruz. Bizler hem aileye hem meseleye ülke çapında sahip çıkıyor olmalı ve iyiliğin bizi biraya getirecek tek şey olduğunu biliyor olmamız lazım bunun içinde hep beraber daha yüksek sesle haykırıyor olmamız lazım."
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