CHP\'li Gümrükçü: Cemil Tugay\'ı baba ocağına dönmeye davet ediyorum

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanlığınca, Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Tören sonunda gündeme dair konuşan CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, hiçbir belediye başkanının CHP'den istifa etmeyeceğini umduklarını belirterek "Cemil Başkanımızı da baba ocağına, ata ocağına, Atatürk'ün ve İnönü'nün partisine geri dönmeye davet ediyorum" dedi.

CHP İzmir İl Başkanlığınca, Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Kültürpark'ta bulunan Atatürk ve İsmet İnönü heykeli önünde düzenlenen törene il yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve anıta karanfil bırakılmasının ardından konuşan CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Lozan Barış Antlaşması'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecindeki önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Lozan Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusudur ve Cumhuriyet Halk Partisi de Sevr Antlaşması'nı yırtıp atan ve Lozan'ı yaratanların partisidir. Biz Atatürk'ten ve İsmet İnönü'den aldığımız güçle 24 Temmuzlar'da 29 Ekimler'de Cumhuriyetin bağımsızlığını ve Türkiye'nin birliğini savunmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Örgütü de hem Lozan'ın hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin koruyucusudur, öncü örgütüdür. Bu anlaşmayı imzalayan onu Türkiye'ye emanet eden başta şehitlerimiz, oradaki müzakere heyetimiz, arkada Türkiye'den yönlendiren Atatürk ve baş mimar eğilmeden mücadele eden, günlerce emperyalistlerle müzakere ederek Türkiye Cumhuriyeti'ne bir başarı öyküsü yazan İsmet İnönü'dür. Onları da saygı rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

"PARTİNİN, LOZAN'I YAPAN CHP'NİN ALTINI BOŞALTMALARINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gümrükçü, CHP İzmir İl Yönetimi tarafından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen CHP ilçe başkanlarının istifalarını değerlendirdi. Gümrükçü, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında başka bir siyasi partinin organizasyonunu yapmak, buna çalışmak, bunu paylaşmak, bununla ilgili ilçe binası tutmaya çalışmak, partinin malzemelerini diğer binaya falan taşımak, bunların hepsi hem siyasi ahlak dışıdır hem de Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğüne aykırıdır. Dolayısıyla bu arkadaşlar bu çalışmaları yapan arkadaşlarımızdı. Başka arkadaşlarımız da var. Onlara partinin tüzüğü neyi emrediyorsa öyle davranacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'yle yollarını ayırmak isteyebilirler. Buna saygı duyarız. Başka bir siyasi partinin çatısı altında siyaset yapmak isteyebilirler. Buna da saygı duyarız. Herkesin demokratik hakkıdır. Ama bu makamları, bu binaları partinin üyelerini başka partiye taşımak için, partinin meclis üyelerini başka partiye taşımak için, partiden seçilmiş belediye başkanlarının aklını çelerek onları Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayırmaya çalışmak için hiç kimse kullanamaz. Kullanırlarsa buna yaptırımımız var. Biz il örgütü olarak bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Partinin altını boşaltmaya, Lozan'ı yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin altını boşaltmalarına müsaade etmeyeceğiz."

"BİZ SÜT GİBİ BEYAZ TERTEMİZ YOLUMUZA DEVAM EDERİZ"

CHP'den gerçekleşen istifalara da değinen Gümrükçü, "Öyle binlerce, on binlerce, yüz binlerce üye İzmir'de parti değiştiriyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Geçen akşam 400 civarı arkadaştı istifa eden sayısı. Sonuçta bizim yazılımımız var. Oradan kontrol ediyoruz. Üye girişlerimiz ve üye çıkışlarımız orada. Mesela dün akşam 100'e yakın üyeyi kaydettik. Arkadaşlardan da 400 üye yapma sözü verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne kadar istifa olursa onun iki katı, üç katı, dört katı üyeyi biz İzmir'de yaparız. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı burada, arkamda. Yani bu yönetimde, kadın kollarında, yapacağımız ilçe başkanı tercihleri de böyle olacak. Bu süreci böyle minimum tartışmayla Cumhuriyet Halk Partisi'nin faydasına götüreceğiz. Şöyle bir örnek vermek istiyorum size. Sütü bazımız sıcak içer. Sütü ısıtırsınız. Sütün içerisinde, üstünde bir tabaka oluşur. Bunu alırsınız kaşıkla. Başka bir alanda değerlendirirsiniz. Belki kaymak yaparsınız. Belki ekmeğe sürer yersiniz. Bu giden arkadaşlar başka bir alandadır. Onların yolu açık olsun. Ama süt sütlüğünden bir şey kaybetmez. Tadından bir şey kaybetmez. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak süt gibi beyaz tertemiz bir şekilde yolumuza devam ederiz" ifadelerini kullandı.

"BİZ UMUYORUZ HİÇBİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ CHP'DEN AYRILMAZ"

Belediye başkanlarının da istifa edeceği yönündeki iddiaları değerlendiren Gümrükçü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a bir kez daha baba ocağına dönme çağrısını yineleyerek, "Biz umuyoruz hiçbir belediye başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmaz. Hatta geçtiğimiz günlerde istifa ederek bağımsız kalan Sayın Cemil Tugay'ı da bugün sizler aracılığı bir daha Cumhuriyet Halk Partisi çatısına davet etmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarıyla seçilen arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi dışında hizmet edeceklerini düşünmek bile istemiyorum. Bütün arkadaşlarımın partide kalacağını umuyorum. Cemil Başkanımızı da baba ocağına, ata ocağına, Atatürk'ün ve İnönü'nün partisine geri dönmeye davet ediyorum" diye konuştu.