CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka Karabük'te konuştu - Son Dakika
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka Karabük'te konuştu

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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Karabük'te partisinin İl Kadın Kolları Kongresine katıldı. Nazlıaka, '6284 sayılı Yasa'sının budanmasına izin vermeyeceğiz' dedi.

10.07.2024 11:58  Güncelleme: 12:11
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TUNAKAN YILDIRIM

(KARABÜK) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Karabük'te partisinin İl Kadın Kolları Kongresine katılım sağladı. Nazlıaka, "6284 sayılı Yasa'sının budanmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

CHP Karabük İl Kadın Kolları Kongresi yapıldı. Divan Başkanlığı'nı Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse'nin yaptığı ve tek listeyle gidilen kongrede Diş Hekimi Aslıhan Yılmaz CHP Karabük Kadın Kolları İl Başkanı olarak seçildi. Kongreye, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylın Nazlıaka, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, CHP Kadın Kolları üyeleri ve parti yöneticileri katıldı.

Nazlıaka, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"6284 sayılı yasanın budanması isteği var. Bizler beraber olarak, dayanışma içinde olarak, direnerek buna bir kez daha hayır dedik, hayır diyeceğiz ve asla bu yasayı budamalarına izin vermeyeceğiz. Kadınların istihdamın dışına itilmek istendiği, eşit işte eşit ücret almadığı, her iki kadından birinin kayıt dışı çalıştırıldığı bir dönemden geçiyoruz. Gençlerin saatlerce iş kuyruklarında beklediği, akşam eve gene iş bulamadım diye döndüğü ve geleceksizlik kaygısı çektiği için başka ülkelerde çare aramaya çalıştığı bir dönemden geçiyoruz.

"Kadının kendi soyadını kullanabilme hakkının gasp edilmesi tehlikesi ile karşı karşıyayız"

Kadınların, çocukların, yaşlıların yoksullukla, açlıkla sınandığı ve yoksulluğu yok etmek yerine yönetme niyetinde olan bir iktidar tarafından yönetildiğimiz bir dönemden geçiyoruz. İktidarın kadınların, kızların haklarını gasp etmeye devam ediyor. Örneğin; Anayasa Mahkemesi'nin evlenen kadınların kendi soyadını kullanabilme kararına rağmen bu Perşembe günü 9. Yargı paketinde görüşüleceğini öngördüğümüz kadının soyadı hakkının gasp edilmesi tehlikesi ile karşı karşıyayız. Neymiş efendim kadının kendi soyadını taşıması aile bütünlüğünü bozarmış. Aile bütünlüğünü asıl bozan şey şiddettir, yoksulluktur, toplumsal barışın ortadan kalkması, ayrımcılığın artması ve herkesin yaşam hakkına saygı duyulmayan bir anlayış tarafından bu ülkede politikaların üretilmesidir."

CHP Karabük Kadın Kolları Başkanlığına Aslıhan Yılmaz seçildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka Karabük'te konuştu - Son Dakika

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