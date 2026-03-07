CHP Kadın Kolları'ndan 8 Mart Mesajı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla parti il binası toplantı salonunda basın açıklaması yaptı. Kadın Kolları Başkanı Nezahat Aydın, " İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. 6284 sayılı Kanun'un etkin ve eksiksiz uygulanmasını talep etmekten vazgeçmiyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP İl ve ilçe kadın kollarının düzenlediği açıklamaya çok sayıda partili kadın katıldı. Basın açıklamasını CHP Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Nezahat Aydın okudu. Aydın, açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün tarihsel bir direnişin simgesi olan 8 Mart'ı, kadınların yaşam hakkının sistematik olarak tehdit edildiği, şüpheli ölümlerin karanlıkta bırakıldığı ve faillerin cezasızlıkla ödüllendirildiği bir dönemde karşılıyoruz. Şiddeti önlemekle yükümlü mekanizmaların işletilmemesi, kazanılmış haklarımıza yönelik aralıksız saldırılar ve bu süreçte hayatta kalmayı bir lütuf gibi sunan bu karanlık düzen bir tesadüf değildir."

Ancak bilinmelidir ki kadın düşmanı politikalara, yoksulluğa ve bizi evlere hapsetmeye çalışan zihniyete karşı bizler özgür ve eşit bir yaşamı örgütlemekten ve bu karanlığa dur demekten asla vazgeçmeyeceğiz. Haklarımızdan vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. 6284 sayılı Kanun'un etkin ve eksiksiz uygulanmasını talep etmekten vazgeçmiyoruz. Eşit işe eşit ücret mücadelemizden vazgeçmiyoruz. Kadınların sırtına yüklenen ev içi bakım sorumluluğunun kamusal politikalarla paylaşılmasını istemekten vazgeçmiyoruz. Yoksulluğun en ağır yükünü taşıyan kadınların sesi olmaktan asla vazgeçmiyoruz.

Kadınların özgür olmadığı bir toplumda demokrasi sadece bir kelimeden ibarettir. 8 Mart sadece bir anma günü değil, eşitliğe giden yolda bir isyan günüdür."