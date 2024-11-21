CHP Kadın Kolları'ndan Uyuşturucu Uyarısı - Son Dakika
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Yerel

CHP Kadın Kolları'ndan Uyuşturucu Uyarısı

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Nazilli'de CHP Kadın Kolları, uyuşturucu tehdidine karşı halkı bilinçlendirmek için broşür dağıttı.

21.11.2024 17:13
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Haber: Osman Bekar

(AYDIN) - Aydın'ın Nazilli İlçesinde CHP Kadın Kolları, uyuşturucu madde konusunda bölge halkını bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttı ve ardından basın açıklaması yaptı. CHP Nazilli İlçe Kadın Kolları Başkanı Nilgün Aktaş "Ege ve Aydın bölgesi uyuşturucu ticareti ve bağımlılığında büyük bir tehlike altındadır" dedi.

Aydın'ın Nazilli İlçesinde CHP Kadın Kolları, uyuşturucu madde kullanımı konusunda bölge halkını bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttı ve basın açıklaması yaptı. CHP Nazilli İlçe Kadın Kolları Başkanı Nilgün Aktaş, şunları söyledi:

"Kadınlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı, geleceğimizi koruyalım. Gerçek beka sorunumuz gençlerimizin suç, uyuşturucu, şiddet sarmalında olmasıdır. Türkiye'de uyuşturucu ve şiddet vakaları her geçen gün artıyor ve bu durum toplum sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor. Yalnızca uyuşturucu ile mücadele değil, aynı zamanda kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı ve aile içi şiddet gibi toplumsal derin yaralar toplumun tamamının güven ve huzur içinde yaşayamamanın kaygı ve endişesi büyük önem taşıyor.

Türkiye uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığı izleme merkezi veri sonuçlarında sentetik uyuşturucu kullanımına bağlı ölümlerde Türkiye Avrupa ülkeleri arasında birinci sıralarda yer almaktadır. Ege ve Aydın bölgesi uyuşturucu ticareti ve bağımlılığında büyük bir tehlike altındadır. Günümüz genç bireylerimiz hatta çocuklarımız dış çevreden gelen pek çok ciddi tehdidin ciddi boyutlu gölgesindedir.

Türkiye de uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığı 8- 10 yaşı yaşa kadar düşmüş durumdadır. Artık internet üzerinden uyuşturucu ticaretinin yapılması yaygınlaşmasını kolaylaştırmaktadır. Özellikle yoksul bölgelerdeki gençler suça teşvik edilerek illegal yaşam özendirilerek, sosyal medya ve görsel basında etken oluyor. Kolay para kazanma, lüks yaşam isteği uyuşturucu kullanımı ve şiddet eğilimi maalesef ki hemen hemen her gün can almaya gençlerin hayatlarını karartmaya devam ederken maalesef ki gerçek suçluların elini kolunu sallayarak sokaklarda gezmeye devam ediyor. Küresel bir sorunu önleme mücadelesi toplumların bu sorunu öncelikle kabul etmesi ve devletçe, milletçe gerekli adımları atması denetim mekanizmalarını ve yasaların güçlendirilmesinin sağlanması, destek hizmetlerinin sağlanması, sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi, önce aileden başlayarak dayanışmaya teşvik ederek eğitim ve bilinçlendirme programlarının sağlanması devlet politikalarının içinde öncelikte olmalıdır."

CHP Kadın Kolları\'ndan Uyuşturucu Uyarısı
Kaynak: ANKA

Uyuşturucu Ticareti, Politika, Nazilli, Sağlık, Yerel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Kadın Kolları'ndan Uyuşturucu Uyarısı - Son Dakika

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