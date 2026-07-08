CHP Karacasu İlçe Örgütü'nde Dayanışma ve İstişare Toplantısı - Son Dakika
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CHP Karacasu İlçe Örgütü'nde Dayanışma ve İstişare Toplantısı

08.07.2026 09:33  Güncelleme: 10:06
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CHP Aydın Karacasu İlçe Örgütü tarafından düzenlenen birlik, beraberlik, dayanışma ve istişare toplantısı yoğun katılımla gerçekleşti. Toplantıda partiye bağlılık ve Özgür Özel'e destek vurgulanırken, milletvekili Süleyman Bülbül 'CHP işgal altında' ifadelerini kullandı.

(AYDIN) -Haber: Özgür DEDEOLUK

CHP Aydın Karacasu İlçe Örgütü tarafından düzenlenen birlik, beraberlik, dayanışma ve istişare toplantısı, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Karacasu Kültür Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıya CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Aydın Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, İl Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Gündoğdu, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, parti üyeleri ve delegeler katıldı.

CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ve Evrim Karakoz'un gönderdiği telgraflar da toplantının başında okundu. ?

PANKARTLAR VE SLOGANLAR EŞLİĞİNDE COŞKULU TOPLANTI

CHP Karacasu İlçe Başkanı Erdinç Gümüş, Kadın Kolları Başkanı Zeynep Kaya Güvendi ve Gençlik Kolları Başkanı Hamdi Yasin Özefe ile yönetimlerinin koordinasyonunda hazırlanan toplantıda salon ve etkinlik alanı parti bayrakları, Atatürk posteri ve Türk bayrağı ile donatıldı.

Giriş bölümünde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarının yer aldığı, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor/ Biz Sadece Zeybek Oynarken Diz Çökeriz" ifadelerinin bulunduğu büyük pankart dikkati çekti.

Etkinlik öncesinde, sırasında ve sonrasında marşlar ile şarkılar çalınırken; konuşmalar sırasında salondan "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Birleşe birleşe kazanacağız", "Direne direne kazanacağız" sloganları yükseldi.

?Birlik ve beraberlik mesajlarının yer aldığı toplantıda, partiye olan bağlılık ve Özgür Özel'e destek vurgulanırken, şartların zorlaması halinde Özgür Özel liderliğindeki yeni partiye tam destek verileceği kaydedildi. ?

Toplantıda konuşan CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, "Genel Başkanımız Özgür Özel'in söylediği gibi ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Orada hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Biz talimatı Özgür Özel'den alıyoruz. Başka hiçbir yerden almıyoruz" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ise, "Dün gazeteciler aradı. 'Süleyman Bey, seni de ihraç ediyorlarmış' dediler. İstediklerini yapsınlar. İster tedbirli ister tedbirsiz ne yaparlarsa yapsınlar, dedim. CHP işgal altında dedim, işgal altında. Tasfiye hareketi var. Bu işgalcileri bir gün biz geri göndereceğiz. Biz yine geri geleceğiz, dedim" diye konuştu.

CHP Karacasu İlçe Başkanı Erdinç Gümüş de, "Tarihin doğru tarafındayız. Siyasi mücadeleden asla kaçmayacağız" derken, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı da seçilmiş genel başkanın arkasında durmaya devam edeceklerini belirtti.

CHP Karacasu Kadın Kolları Başkanı Zeynep Kaya Güvendi de şunları kaydetti:

"Bugün dayanışmayı büyütme zamanı. Kişileri değil, örgütümüzü konuşma zamanıdır. Eleştirilerinizi birbirimize sırt dönerek değil, ortak dayanışma duygusuyla aynı masada yapma zamanıdır. Önümüzde çok önemli bir mücadele var. İyi ki varsınız, yaşasın örgütümüz, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi."

CHP Karacasu Gençlik Kolları Başkanı Hamdi Yasin Özefe de, "Tarihin doğru tarafındayız. Yürüdüğümüz bu haklı yolda, haklı mücadelede, mutlak butlanla değil cesur yürekli başkanla, kararlı başkanla, seçilmiş genel başkanımızla birlikte yürüyeceğiz. Birlikte kazanacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Karacasu İlçe Örgütü'nde Dayanışma ve İstişare Toplantısı - Son Dakika

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