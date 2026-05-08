CHP Karadeniz'de Madenlere Karşı Mücadele Veriyor

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - CHP heyetinin "Maden ruhsatlarıyla kuşatılan Karadeniz'de halkımızın yanındayız" sloganıyla başlattığı Karadeniz ziyaretleri devam ediyor. Program kapsamında Araklı ilçesinde yurttaşlarla bir araya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, yurttaşlarla yan yana olmak ve madenlere karşı durmak için geldiklerini belirtti.

Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de çok sayıda köy, yayla, mera ve orman alanının maden arama ruhsatlarına açılması ile bölgede süren madencilik faaliyetlerinin yol açtığı çevresel tahribatı yerinde incelemek amacıyla düzenlenen program kapsamında CHP heyeti Trabzon'un Araklı ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Parti Meclisi Üyesi Kübra Gökdemir, Parti Meclisi Üyesi Bahadır Erdem, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Remzi Kazmaz, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, il ve ilçe örgütü temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, iktidara geldiklerinde maden ruhsatlarını iptal edeceklerini vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu ise AKP iktidarının tek derdinin vatandaş değil kendisini ve yandaşlarının cebine gireceği para olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bu mücadeleye, madene karşı halkımızın yanında olmak için yollara çıktık. Birilerinin gözü bu cennette baktılar ki paralar bitti. Şimdi gözlerini bu cennete diktiler. Yaylaları delmek, dereleri kurutmak, suyumuzu içilmez hale getirmek istiyorlar. Niçin yapmak istiyorlar bunu? Çünkü onların gözü paradan başka bir şey görmüyor. Onların gözü sadece 'yandaş kasalarını nasıl doldururum? Onların ayakçılarını nasıl para kazandırırım? Ben bu işten ne kazanırım? Başka da bir şey görmüyorlar. Bugün yaşadığımız bir doğa var ama bu madencilik faaliyetleriyle birlikte biz hepimiz buradan gitmek zorunda kalacağız. Karadeniz ayağa kalkmış ve hakkını savunuyor. Biz kara düzene hayır demek için buraya geldik."

ÖZLALE: HIRS UĞRUNA BU ÜLKEYİ TALAN ETMEYE ÇALIŞAN MADENCİYE GEÇİT VERMEYECEĞİZ

İzmir Milletvekili Ümit Özlale, bu ülkenin evlatlarının geleceğini hırs uğruna ülkeyi talan etmeye çalışan madencilere vermeyeceklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Artık Türkiye'nin yerinin üstünü de yerinin altını da talan ediyorlar. Biz bu talana sizlerle beraber karşı çıkacağız. Bir dereyi kirletmenin bir hayvanı öldürmenin bir suyu zehirlemenin maliyeti olur mu? 2 buçuk milyon değil 2 buçuk milyar ceza kessen biz buna karşıyız. Biz bu toprağı atalarımızdan aldık, çocuklarımıza, torunlarımıza emanet edeceğiz. Evlatların geleceğini yok etmeyeceğiz. Bu evlatların geleceğini sadece birkaç tane hırs uğruna bu ülkeyi talan etmeye çalışan madenciye vermeyeceğiz."

SUİÇMEZ: YAŞAMIMIZ TEHLİKEDE

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Karadeniz'in büyük bir bölümünün işgal altında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Karadeniz'in büyük bir bölümü işgal altında. Topla, tüfekle, silahla değil. Maden madenciler eliyle. Dolayısıyla bugün Kurtuluş Savaşı'ndaki süreci yaşadığımızın bilinci içerisinde olmak zorundayız ve durumundayız. Trabzon'un yüzde 77'si madenlere ruhsatlandırılmış. Kimi işletmeye açılmış, kimi sondaj çalışmalarına açılmış, kimisi de çalışmaya başlamak üzere bekliyor. Şimdi sularımız, meralarımız tehlikede. Yaşamımız tehlikede."

ERDEM: MÜCADELE EDECEĞİZ

Parti Meclisi Üyesi Bahadır Erdem, sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Bütün Karadeniz'in elinden hiç kimseye bu toprakları çaldırtmamak için Cumhuriyet Halk Partisi olarak sayın genel başkanımız, Ekrem Başkanımız, bütün başkanlarımız ve sizlerle birlikte vatandaşlarımızla birlikte sonuna kadar mücadele edeceğiz. Başka hiçbir yolumuz yok."

OCAKLI: TRABZON'DA 338 RUHSAT VERİLMİŞ

Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, "Bizi biz yapan üç tane değer var. Dağ, dere, deniz. Buralara saldırılar çok yüksek yoğunlukta. 338 adet ruhsat verilmiş Trabzon'da. Ama Rize'de olduğu gibi başka yerlerde olduğu gibi eğer siz yan yana durursanız biz sizin arkanızdayız ve bunları yaptırtmayız." dedi.

Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Remzi Kazmaz, Akbelen direnişinden selam getirdiğini ifade ederek, "Karadeniz'deki madenleri, suyumuzu, havamızı ve toprağımızı korumak istiyorsak bu ancak örgütlü birleşmeden, dayanışmadan geçer." dedi.