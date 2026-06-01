Kars'ta CHP Kurultay Delegeleri, Olağanüstü Kurultay İçin Noterde İmza Verdi

01.06.2026 16:16  Güncelleme: 17:43
CHP Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir, 38. Olağan Kurultay delegeleriyle birlikte partideki karmaşanın sona ermesi için noterde olağanüstü kurultay talebiyle imza verdiklerini açıkladı.

(KARS) - Haber: Tacettin DURMUŞ

CHP Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir, "38. Olağan Kurultay delegeleriyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu karmaşanın ortadan kalkması adına noterde imza verdik" dedi.

CHP Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir, il başkanlığında Selim Belediye Başkanı Barış Koç, Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, il, ilçe teşkilatları yöneticileri ve 38. Olağan Kurultay delegeleri ile toplantı düzenledi.

Onur Uludaşdemir, burada yaptığı açıklamada, mutlak butlan kararını tanımadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"24 Mayıs günü 100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapıları polis zoruyla açıldı ve seçilmiş değil ilk defa atanmış bir genel başkan ilan edildi. Devam eden bayram günlerini hani en güzel bayramları yaşamayı hayal ederken düşlerken, maalesef bu bayram bizim buranın deyimiyle bir 'kara bayram' oldu. Cumhuriyet Halk Partisi şeklen bir atanmış genel başkan tarafından, bir de seçilmiş genel başkan tarafından bayramlaşma için cumartesi günü bir kalabalık toplandı ve açıklamalar yapıldı."

"DERHAL KURULTAY TALEBİNDE BULUNACAĞIZ"

Bugün itibariyle bayram bitti, mesai başladı. Biz de buradan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kars İl Örgütü olarak, seçilmiş belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, il genel meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, kurultay delegelerimiz, il yöneticilerimiz, ilçe yöneticilerimiz, kadın kollarımız ve gençlik kollarımız olarak, erken kurultaydan ziyade derhal derhal kurultay için kurultay delegelerimiz ve yöneticilerimizle yapmış olduğumuz toplantının ardından şimdi hep birlikte notere gideceğiz. 38. Olağan Kurultay delegeleriyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu karmaşanın ortadan kalkması adına tekrardan Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlere girebilme yeterliliğini alabilmesi ve bu karmaşanın sonlanması adına birazdan tüm örgütümüzle birlikte notere gideceğiz ve 38. Olağan Kurultay delegeleriyle derhal bir kurultay talebinde bulunacağız."

Açıklamanın ardından Uludaşdemir ve beraberindeki il, ilçe teşkilat mensupları ile 4 kurultay delegesi Kars 3. Noterliği'ne giderek olağanüstü kurultay toplanması talebiyle imza verdi.

Uludaşdemir, "38. Olağan Kurultay delegeleriyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu karmaşanın ortadan kalkması adına noterde imza verdik" dedi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Yerel, Kars, Son Dakika

