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CHP Kars İl Başkanı Toraman, Başkan Günel ile bir araya geldi - Son Dakika

CHP Kars İl Başkanı Toraman, Başkan Günel ile bir araya geldi

03.02.2022 16:34
CHP Kars İl Başkanı Toraman, Başkan Günel ile bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kars İl Başkanı Taner Toraman, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kars İl Başkanı Taner Toraman, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette CHP'li belediyelerin Türkiye'nin her yerinde vatandaşlara hizmet etmek için var güçleriyle çalıştıklarına dikkat çeken CHP Kars İl Başkanı Toraman, "Başkan Yardımcımız Oğuzhan Turan'a yapılan saldırıyı esefle kınıyoruz" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'a yönelik Pazartesi günü yapılan silahlı saldırıya tepkiler sürüyor. Bu kapsamda CHP Kars İl Başkanı Taner Toraman, CHP Kars Selim İlçe Başkanı İlyas Barış Koç ve Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, Kuşadası Belediyesi'ni ziyaret etti. İlk olarak Başkan Ömer Günel ile bir araya gelen CHP heyeti, ardından Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'la görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Kuşadası Belediyesi'nin kentte hayata geçirdiği proje ve gerçekleştirdiği yatırımlarla ilgili fikir alışverişinin de yapıldığı ziyarette, bu tür şiddet içeren eylemlerin CHP'li belediyeleri halka hizmet etmekten asla alıkoyamayacağı vurgulandı.

Ziyarette konuşan CHP Kars İl Başkanı Taner Toraman, "Öncelikle Başkan Yardımcımız Oğuzhan Turan'a yapılan saldırıyı esefle kınıyoruz. Böyle bir saldırı asla kabul edilemez. CHP Kars İl Başkanlığı olarak her zaman başkan yardımcımızın yanındayız. Belediye Başkanımız Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından Kuşadası'nda başlatılan hizmet seferberliği sayesinde yaşanan değişim ortadadır. Değerli Belediye Başkan Yardımcımız Oğuzhan Turan'a ve şahsında tüm Kuşadalılara bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ise "Değerli CHP Kars İl Başkanım Taner Toraman, CHP Kars Selim İlçe Başkanı İlyas Barış Koç ve Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur'a ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Kuşadası Belediyesi yönetimi olarak şantaja, tehdide, rant ve çıkar sağlamaya çalışan çevrelere karşı gelmeyi sürdüreceğimizi ve bu tip organize kötülüklere geçit vermeyeceğimizi bir kez daha tekrar etmek istiyorum" diye konuştu. - AYDIN

CHP Kars İl Başkanı Toraman, Başkan Günel ile bir araya geldi
CHP Kars İl Başkanı Toraman, Başkan Günel ile bir araya geldi
CHP Kars İl Başkanı Toraman, Başkan Günel ile bir araya geldi

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Cumhuriyet Halk Partisi, Taner Toraman, Kuşadası, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel CHP Kars İl Başkanı Toraman, Başkan Günel ile bir araya geldi - Son Dakika


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