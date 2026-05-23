CHP Kurultayı İptali Protesto Edildi
CHP Kurultayı İptali Protesto Edildi

23.05.2026 17:42
Rize'de CHP'nin 38. Kurultayı'nın iptali protesto edildi, siyasi müdahale vurgusu yapıldı.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesi Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde protesto edildi. CHP Çamlıhemşin İlçe Başkanı Özgür Parlağı, kararın siyasi bir müdahale olduğunu vurgulayarak Özgür Özel'in yanında olacaklarını söyledi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal kararı Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde protesto edildi. CHP Çamlıhemşin İlçe Başkanlığı üyeleri ve yurttaşlar Merkez Mahallesi'nde bir araya geldi.

CHP Çamlıhemşin İlçe Başkanı Özgür Parlağı, alınan karara ilişkin yaptığı açıklamada, CHP'nin sıradan bir siyasi parti olmadığını, Kurtuluş Savaşı'nın ve bağımsızlık mücadelesinin temelini oluşturan bir irade olduğunu söyledi. Parlağı, Özgür Parlağı CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının işgal altındaki bir ülkeyi ayağa kaldırırken kurduğu mücadele ruhunu temsil ettiğini belirtti. Millet iradesine yönelik her türlü siyasi müdahaleye aynı kararlılıkla karşı durulacağını vurgulayan Parlağı, şunları söyledi:

"Partimize yönelik yürütülen 'mutlak butlan' tartışmaları hukuki değil, siyasi bir müdahaledir. Bu girişim sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, Türkiye'nin demokrasi kültürüne, halkın oyuna ve Cumhuriyet'in temel değerlerine yapılmış bir müdahaledir. Cumhuriyet Halk Partisi, Kuvayımilliye ruhunun siyaset sahnesindeki adıdır. Milli iradenin üstünde hiçbir güç yoktur."

Cumhuriyet Halk Partisi sahipsiz değildir, Genel Başkanımız Özgür Özel yalnız değildir. Nasıl ki bu millet dün işgale boyun eğmediyse bugün de demokrasiye yönelik müdahalelere boyun eğmeyecektir. Ne korkarız ne geri adım atarız ne de Cumhuriyet'in kazanımlarını teslim ederiz çünkü biz; Kurtuluş Savaşı'nın mirasını taşıyan, Cumhuriyet'in ışığında yürüyen, tam bağımsız Türkiye idealine inanan insanlarız. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, Genel Başkanımız Özgür Özel'dir."

Kaynak: ANKA

