CHP Kurultayı'nda Uğurcan İrak Güven Tazeledi

Haber: Tacettin Durmuş

(KARS) – CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultay'ında yeniden Parti Meclisi (PM) üyesi seçilen Uğurcan İrak, "Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde daha güçlü anlarını az yaşamıştır. Şu anda halkın desteği tam olarak arkamızdadır" dedi.

CHP Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir, Uğurcan İrak'ın, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultay'ında 52 kişiden oluşan PM üyesi arasında 664 oy alarak genç kadrodan 44. sırada yeniden seçilmesini teşkilat mensuplarıyla kutladı.

CHP Kars İl Başkanlığı'nda düzenlenen buluşmada konuşan Uludaşdemir, protesto yürüyüşlerine katıldığı için kuzeni Emre Uludaşdemir'in de şu cezaevinde olduğunu belirterek, "Şu anda aralarında kuzenim olan Emre Uludaşdemir ile birlikte 300 gencimiz polise mukavemet göstermeden, herhangi bir taşkınlığa karışmadan ve sadece bir yürüyüşe katıldıkları için bayramdan bu yana cezaevindedir. Bayramda bizimle birlikte olamadılar. Kuzenim Emre aracılığıyla da tüm gençlerimizin bayramlarını kutluyorum" dedi.

Uludaşdemir, yeniden PM üyeliğine seçilen Uğurcan İrak'ı tebrik etti.

Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na selam göndererek sözlerine başlayan Uğurcan İrak da yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bildiğiniz üzere Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde daha güçlü anlarını az yaşamıştır. Şu anda halkın desteği tam olarak arkamızdadır. En güçlü anlarımızı yaşıyoruz ama bir yandan da en zor günlerimizi geçiriyoruz. Hükümet bütün baskı organları ile üstümüze gelmektedir. Bir yandan kayyum atamaları, bir yandan polis, bir yandan zindanlar, savcılık, gazeteler, basın yayın olmak üzere ellerinde ne varsa toplarıyla, tüfekleriyle üzerimize gelmektedir. Bu süreçte beni tekrar PM üyesi olarak seçen delegelerimize, il başkanlarımıza ve örgütümüze çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra bizler üstümüze düşenin daha fazlasını yapmaya çalışacağız."