CHP Kuşadası İlçe Örgütü\'nde Toplu Üye Katılım Töreni

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CHP Kuşadası İlçe Örgütü'nün toplu üye katılım törenine katılan Kuşadası Belediye Başkan Ömer Günel, "Bu partinin bayrağını en son dalgalandıran ben bile olsam, partide kalmaya ve çalışmaya devam edeceğim. Çünkü biz o Yörük çadırının dumanını tüttüreceğiz ve asla yenilmeyeceğiz" dedi.

500'den fazla yeni üyenin rozetlerinin takıldığı CHP Kuşadası İlçe Örgütü'nün toplu üye katılım töreni Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde dün gerçekleşti. Toplantıya Kuşadası Belediye Başkanı Günel de katılarak bir konuşma yaptı. Günel, şunları kaydetti:

"Bizim sadakatimiz göğsünde Cumhuriyet ateşi hiç sönmemiş olan Mustafa Kemal Atatürk'edir. Eğer kime sadık olmamız gerektiğini bilirsek, o zaman hiç yorulmayız. O zaman şahsi menfaatlerimiz karşılanmadığında, şahsi beklentilerimiz, beklediğimiz zamanda yerine gelmediğinde, yine bu çatı altında kalırız. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki 'Arkadaşlar, Toros Dağları'na bakınız. Orada bir tek Yörük çadırı görüyorsanız ve o Yörük çadırında bir tek çoban ateşi tütüyorsa, biliriz ki biz hiçbir kuvvet karşısında asla kaybetmeyiz.' Toroslardan gelen bir Yörük evladınız olarak diyorum ki bu partinin bayrağını en son dalgalandıran ben bile olsam, bu partide kalmaya ve çalışmaya devam edeceğim. Çünkü o Yörük çadırının dumanını tüttüreceğiz ve asla yenilmeyeceğiz. Siz neden burada olduğunuzu bilmezseniz, göğsünüzdeki rozetin ne anlama geldiğinin farkında değilseniz, başaramayız. O yüzden başarmak istiyorsak çok çalışacağız, yorulmayacağız. Başarmak istiyorsak birbirimize küsmeyeceğiz. Kol kola gireceğiz. Birlikte koşacağız."