Ali Mahir Başarır: "Chp'yi AKP'nin Arka Bahçesi Yapmak İsteyenlere Geçit Vermeyeceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ali Mahir Başarır: "Chp'yi AKP'nin Arka Bahçesi Yapmak İsteyenlere Geçit Vermeyeceğiz"

03.07.2026 18:15  Güncelleme: 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Artvin ziyaretinde parti içi muhalefete sert tepki göstererek, 'CHP'yi AKP'nin arka bahçesi yapmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz' dedi. Eski milletvekilleri ise Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(AR

TVİN) - CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Artvin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Başarır, "Biz hala Türkiye'nin birinci partisiyiz. CHP'yi AKP'nin arka bahçesi yapmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Doğu Karadeniz gezisi kapsamında CHP Artvin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti, Artvin esnafıyla bir araya geldi.

CHP Artvin İl Başkanlığı'ndaki ziyarete CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, belediye başkanları, ilçe başkanları, geçmiş dönem milletvekilleri ve partililer katıldı.

Parti binasında gerçekleştirilen konuşmaların ardından Ali Mahir Başarır ve beraberindeki heyet, Artvin esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

"CHP

'NİN GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU OLDUĞU SÜRECE CHP'YE OY VERMEYECEĞIM"

Eski CHP Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu, yaptığı konuşmada, "8 yıllık milletvekilliğimin 4 yılını Kemal Kılıçdaroğlu ile geçirdim. Ama beni affedin, bu kadar hain olduğunu anlayamadım" dedi.

Eski CHP Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ise "Bugün parti suçu işliyorum ve CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu müddetçe CHP'ye oy vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

P

"ARTİYİ TESLİM ETMEYECEĞIZ"

Ali Mahir Başarır ise şunları söyledi:

"Evet, önümüzde büyük bir sorun var. Biz aslında tek adamla uğraştığımızı, onu gönderince bu ülkenin kurtulacağını düşünüyorduk. Ama maalesef başka sorunlarımız da varmış. Kendi içimizde büyüttüğümüz, bir yere getirdiğimiz, büyük olarak gördüğümüz ve bugün karşımıza engel olarak çıkan çok büyük sorunlarımız varmış. Benim içimi acıtan da budur."

Bu partiyi bırakmak kolay değil. Çünkü bu parti kolay kurulmadı. Bu partinin kuruluş felsefesinde emek var, mücadele var, halkçılık var, laiklik var, milliyetçilik var, devrimcilik var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk var, İsmet İnönü var, Bülent Ecevit var, Erdal İnönü var, Murat Karayalçın var. Bırakmayacağız arkadaşlar. Bırakmayacağız. 1977'den bu yana ilk kez partiyi bu oy oranına ulaştırmak, Türkiye'nin birinci partisi yapmak bizim suçumuz mu?

Bu partiyi AKP'nin arka bahçesi yapmak isteyenlerden bir gün mutlaka hesap sorulur. O yüzden moralinizi bozmayın. Son ana kadar direneceğiz. Partiyi teslim etmeyeceğiz. Biz hala Türkiye'nin birinci partisiyiz."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Mahir Başarır, Yerel Haberler, Milletvekili, AK Parti, Politika, Ekonomi, Artvin, Mersin, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ali Mahir Başarır: 'Chp'yi AKP'nin Arka Bahçesi Yapmak İsteyenlere Geçit Vermeyeceğiz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaza sanıldı, silahlı saldırı olduğu ortaya çıktı Kaza sanıldı, silahlı saldırı olduğu ortaya çıktı
İmzalar atıldı Galatasaray’dan Amedspor’a transfer İmzalar atıldı! Galatasaray'dan Amedspor'a transfer
Küme düşmekten son anda kurtulan Tottenham’dan çılgın hamle 100 milyon Euro’luk rekor imza Küme düşmekten son anda kurtulan Tottenham'dan çılgın hamle! 100 milyon Euro'luk rekor imza
Haluk Levent, AHBAP Genel Başkanlığını bırakacak Haluk Levent, AHBAP Genel Başkanlığını bırakacak
İşte İbrahim Tatlıses’in son hali İşte İbrahim Tatlıses'in son hali
Tayland’da 8 keşişin can verdiği kazada kan donduran görüntüler Tayland'da 8 keşişin can verdiği kazada kan donduran görüntüler
Beşiktaş’ta toplam ayrılık sayısı 15’e çıktı Beşiktaş'ta toplam ayrılık sayısı 15'e çıktı

19:01
Fenerbahçe’nin Ake için ödeyeceği bonservis belli oldu
Fenerbahçe'nin Ake için ödeyeceği bonservis belli oldu
18:45
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı
17:41
Fenerbahçe, Nathan Ake’yi kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Nathan Ake’yi kadrosuna kattı
16:47
Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında benzinle kendini yaktı
Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında benzinle kendini yaktı
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz
15:58
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
15:07
Deniz Göktaş tutuklandı
Deniz Göktaş tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 19:12:13. #.0.3#
SON DAKİKA: Ali Mahir Başarır: "Chp'yi AKP'nin Arka Bahçesi Yapmak İsteyenlere Geçit Vermeyeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.