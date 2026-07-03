Ali Mahir Başarır: "Chp'yi AKP'nin Arka Bahçesi Yapmak İsteyenlere Geçit Vermeyeceğiz"

Haber: Uğur İSTANBULLU

(AR

TVİN) - CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Artvin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Başarır, "Biz hala Türkiye'nin birinci partisiyiz. CHP'yi AKP'nin arka bahçesi yapmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Doğu Karadeniz gezisi kapsamında CHP Artvin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti, Artvin esnafıyla bir araya geldi.

CHP Artvin İl Başkanlığı'ndaki ziyarete CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, belediye başkanları, ilçe başkanları, geçmiş dönem milletvekilleri ve partililer katıldı.

Parti binasında gerçekleştirilen konuşmaların ardından Ali Mahir Başarır ve beraberindeki heyet, Artvin esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

"CHP

'NİN GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU OLDUĞU SÜRECE CHP'YE OY VERMEYECEĞIM"

Eski CHP Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu, yaptığı konuşmada, "8 yıllık milletvekilliğimin 4 yılını Kemal Kılıçdaroğlu ile geçirdim. Ama beni affedin, bu kadar hain olduğunu anlayamadım" dedi.

Eski CHP Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ise "Bugün parti suçu işliyorum ve CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu müddetçe CHP'ye oy vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

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"ARTİYİ TESLİM ETMEYECEĞIZ"

Ali Mahir Başarır ise şunları söyledi:

"Evet, önümüzde büyük bir sorun var. Biz aslında tek adamla uğraştığımızı, onu gönderince bu ülkenin kurtulacağını düşünüyorduk. Ama maalesef başka sorunlarımız da varmış. Kendi içimizde büyüttüğümüz, bir yere getirdiğimiz, büyük olarak gördüğümüz ve bugün karşımıza engel olarak çıkan çok büyük sorunlarımız varmış. Benim içimi acıtan da budur."

Bu partiyi bırakmak kolay değil. Çünkü bu parti kolay kurulmadı. Bu partinin kuruluş felsefesinde emek var, mücadele var, halkçılık var, laiklik var, milliyetçilik var, devrimcilik var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk var, İsmet İnönü var, Bülent Ecevit var, Erdal İnönü var, Murat Karayalçın var. Bırakmayacağız arkadaşlar. Bırakmayacağız. 1977'den bu yana ilk kez partiyi bu oy oranına ulaştırmak, Türkiye'nin birinci partisi yapmak bizim suçumuz mu?

Bu partiyi AKP'nin arka bahçesi yapmak isteyenlerden bir gün mutlaka hesap sorulur. O yüzden moralinizi bozmayın. Son ana kadar direneceğiz. Partiyi teslim etmeyeceğiz. Biz hala Türkiye'nin birinci partisiyiz."