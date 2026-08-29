Adnan Demirci: “CHP\'den ayrılan arkadaşlarımızın hepsi bizim için görev yaptılar, emekleri var, değerlidir"

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- CHP Genel Başkan Yardımcıları Adnan Demirci ve Nevaf Bilek, Yozgat İl Örgütü'nde partililerle bir araya geldi. Demirci, " Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan arkadaşlarımızın hepsi bizim için görev yaptılar, emekleri var, değerlidir. Hiçbir şekilde arkadaşlarımızla ilgili görüş beyanında bulunmuyoruz" dedi.

CHP Genel Merkez yönetiminin devam eden yurt gezileri kapsamında CHP Genel Başkan Yardımcıları Adnan Demirci ve Nevaf Bilek, Yozgat'a geldi. CHP Yozgat İl Örgütü'nde kuruluşu tamamlanan ilçe örgütleri başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanlarıyla toplantı yapan Demirci ve Bilek, daha sonra ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BİZ MUHALEFETE MUHALEFET YAPAN BİR PARTİ OLMAYACAĞIZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Demirci, muhalefete muhalefet yapan bir parti olmadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Yaklaşık 3 aydır aktif bir süreç yaşıyoruz. Sürekli biz illerimizi geziyoruz, bölgeleri geziyoruz. Yeni oluşan örgütlerimizle hem örgütlenme süreçlerimizi konuşuyoruz hem de partimizin tekrar politikalarını halkımıza anlatmak için sokaktayız. Bizim önceliğimiz tabii önce örgütlerimiz, sizleri dinlemek. Daha sonra varsa sorularınızı alıp sorunlarımızı konuşmak. Devamında da birlikte sahaya çıkmak. Cumhuriyet Halk Partisi yenilenen bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan arkadaşlarımızın hepsi bizim için görev yaptılar, emekleri var, değerlidir. Hiçbir şekilde arkadaşlarımızla ilgili görüş beyanında bulunmuyoruz. Sayın Genel Başkanımız, il başkanlar toplantısında başkanlarımıza iletti. Biz muhalefete muhalefet yapan bir parti olmayacağız. Türkiye'nin temel sorunlarına politikalar ürettik, yıllarca ürettik. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, devleti kuran partidir. Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partidir. O nedenle bizim ülkenin tüm sorunlarına çözüm önerilerimiz var. Sayın Genel Başkanımızı biliyorsunuz, EYT'yi de, emekliye iki ikramiyeyi de çıkartan genel başkanımızdır. Birçok konuda bizim söylediklerimiz iktidar olmasak bile iktidar üzerinde baskı oluşturarak gerçekleşmiştir. O nedenle Sayın Genel Başkanımızla birlikte ülkemizin temel sorunlarını biliyoruz. Bunlara yönelik politikalarımızı güncelleyerek halkımızla buluşarak anlatıp her konudaki sorunlara çözüm bulmak adına sokakta olacağız."

"RAHMETLİ ECEVİT RAHMETLİ İSMET PAŞA'DAN CUMHURİYET HALK PARTİSİ'Nİ DEVRALDIĞI ZAMAN ÇARPIŞA ÇARPIŞA ALDI"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Nevaf Bilek de şunları ifade etti:

"Sizler burada kalan Cumhuriyet Halk Partililer, kendinizden şeref ve gurur duymanız lazım. Hatta şunu söyleyeyim; sizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelecekteki tarihine mihenk taşlarına yazı yazacak olan arkadaşlarsınız. Niye? Cumhuriyet Halk Parti'nizi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni sizi bir yere getiren milletvekili yapan, belediye başkanı yapan, ilçe başkanı yapan, il başkanı yapan arkadaşlar olarak siz kendi baba ocağınızı hatta ben daha ileri gidip ana ocağınızı terk etmediniz. Bundan dolayı da Cumhuriyet Halk Partisi adına Sayın Genel Başkanımızın da selamlarını size getirerekten selam ve saygılarımı sunuyorum. Bizler bir belli bir süreçten geçiyoruz. Bu sürecin de ne kadar zorlu bir süreç olduğunu biliyoruz"

"VATANDAŞIMIZI CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NDEN YA DA KENDİLERİNDEN UZAKLAŞTIRMASALARDI"

"Biz isterdik ki bu arkadaşlarımız da sonuçta hepsi bizim dostlarımız, arkadaşlarımız, geçmiş dönemde beraber siyaset yaptığımız arkadaşlarımızdır" diyen Bilek, şöyle devam etti:

"Keşke bir 5 ay daha bekleyip en azından bu kurultay süresince sosyal medyada kabul etmediğimiz söylemlerle vatandaşımızı Cumhuriyet Halk Partisi'nden ya da kendilerinden uzaklaştırmasalardı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz hiçbir zaman ne sosyal medyada ne de başka bir yerde, gerek Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla, gerekse bizlerin böyle bir şeyi olmayacak. Bu diğer arkadaşlarımızı da 'Allah ıslah etsin' diyeceğiz. Onun dışında bir şey söyleme şansımız yok. Kendileri belki böyle bir yol çiziyordur. Bu yoldan dolayı da üzülüyoruz, kırılıyoruz ama hiçbir zaman da onları düşman gözüyle görmüyoruz. Bakmayacağız. Belirli konularda bu partinin dışında kalması gereken arkadaşlarımızın dışında Cumhuriyet Halk Partisi her zaman onların da baba kucağıdır. Onların da ana ocağıdır. Bizler her zaman dost kalacağız. Hep beraber olacağız."