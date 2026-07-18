Görevden Alınan CHP Rize İl Başkanı Deniz: "Rize Örgütü Teslim Alınamaz"

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - CHP Genel Merkezi'nin görevden aldığı Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, karara tepki göstererek, "Bizim boynumuzu kesecek adam daha yeryüzüne gelmedi. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerini teslim alamaz! Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi Rize örgütüne diz çöktüremez" dedi.

CHP Genel Merkez yönetimi tarafından Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ve Merkez İlçe Başkanı Necati Topaloğlu'nun yönetim kurulu üyeleriyle birlikte görevden alınması, Rize örgütünde protesto edildi.

CHP Genel Merkezi'nin Rize İl ve Merkez İlçe yönetimlerini görevden alma kararına tepki gösteren partililer, "Direne direne kazanacağız", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları attı.

Görevden alınan merkez ilçe başkanı Necati Toplaoğlu, CHP Genel Merkezi'nin antidemokratik yöntemlerle partiyi dizayn etmeye çalıştığını savunarak, "Örgütümüzün iradesine, demokrasiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin temel değerlerine sahip çıkmak için bulunuyoruz. Öncelikle herkes duysun ve herkes bilsin, seçilmiş İl Başkanımız Sayın Saltuk Deniz'dir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş İlçe Başkanı bendeniz Necati Topaloğlu ve yönetim kurulu üyeleridir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'dur. 38. ve 39. kurultaylarda delegelerimizin helal oylarıyla seçilmiş olan Genel Başkanımız, meşru olan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'dir" diye konuştu.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, "Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel önderliğinde, yeni partisiyle yine Türkiye'nin birinci partisi olarak iktidar yolunda olacaktır, hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Görevden alınan Saltuk Deniz ise şunları kaydetti:

"21 Mayıs'ta butlan kararı açıklandı. Aynı gün, Cumhuriyet Halk Partisi Rize Örgütü olarak butlan kararını tanımadığımızı söyledik. Dedik ki, biz ne butlan kararını tanırız ne butlancıları tanırız, ne butlancılardan gelen emir, talimat ve yapılacak olanları yapmayız. Biz kimseye boynumuzu uzatmayız. Kimseye boynumuzu uzatıp 'Buyurun kesin' demeyiz. 'Şeriatın kestiği boyun acımaz' demeyiz. Bizim boynumuzu kesecek adam daha yeryüzüne gelmedi! Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerini teslim alamaz! Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi Rize örgütüne diz çöktüremez! Bizim Genel Merkezimiz, bugün genel başkanlık yaptıklarını söyleyenlerin yazılı talepleriyle, polis zoruyla, tomalarla, plastik mermilerle, gaz bombalarıyla işgal edildi. Bu partinin gençleri, kadınları polis şiddetine maruz bırakıldı. Kim yaptı bunu? Bugün o koltukta oturan insanlar. Siz işgalcisiniz."

"ENİNDE SONUNDA İKTİDAR OLACAĞIZ"

Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün, "Yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'ni yöneten eski yöneticiler, ne yazık ki hiçbir zaman iktidar olma hedefiyle hareket etmemişlerdir. Hep muhalefette kalmayı tercih etmişlerdir ve bunun kabul edilebilir bir yanı yok. Siyaset iktidar olmak için yapılır. Evet, geldiğimiz noktada en son yerel seçimlerde Özgür Başkanımın öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'yla, parti yönetimimizle, il ve ilçe yönetimimizle biz iktidar olma inisiyatifini ortaya koyduk ve bunu yerel seçimlerde başardık. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu halk doğru tercihleri her zaman yapabilecek yetenektedir. Biz bir arada oldukça iktidar olacağız, eninde sonunda iktidar olacağız" açıklamasında bulundu.

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, "Rize İl Başkanlığının binasında Saltuk Deniz'i alarak siyaseti ve buradaki Rize siyasetini büyüteceğini düşünenler yanılıyorlar. Dünü bilir, bugünü örgütler, yarın için mücadele edenleriz. Bizim iktidar yürüyüşümüz, yarınlara olan inancımız tamdır. Alınan veya alınmayan yol arkadaşıyım diyen, yoldaşım diyen herkesle bu yolu yürüyüp iktidarı inşa edeceğiz. Bu ülkede Kuva-yi Milliye ruhuyla yeniden, yeniden Cumhuriyeti ve Cumhuriyet ilkelerini inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı

Eski CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, "Sarayın yargısına güvenerek Cumhuriyet Halk Partisi'ni dizayn etmeye kalksalar da bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi gibi kurucu bir partinin 13 yıl genel başkanlığını yapan eski bir genel başkan ve hainin, onların bu siyasal darbesine çanak tutuyorsa; bizler hiçbir şekilde yılmadan, aynı inançla, aynı kararlılıkla, dün nasıl kazanmışsak yine biz kazanacağız! Bir yol bulacağız, bir yol açacağız, hep birlikte iktidara gideceğiz" dedi.