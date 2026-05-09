CHP'li Ertuğrul'a Dert Yanan Esnaf: Bir Karpuzu 5 Kişiye Veriyoruz

09.05.2026 19:09  Güncelleme: 00:58
CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Eskişehir'deki Kırmızıtoprak pazarında esnaf ve vatandaşlarla görüşerek ekonomik sıkıntılarını dinledi. Esnaf, karpuzu beş kişiye sattıklarını belirtirken, Ertuğrul iktidarın ekonomideki sorunları kapatmak için gündem değiştirmeye çalıştığını ifade etti.

Meltem KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Eskişehir'de pazar yerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette hem vatandaşlar hem de esnaf ekonomik sıkıntılarını dile getirdi. Bir esnaf, bir karpuzu beş kişiye sattıklarını söyledi. Ertuğrul, iktidarın ekonomideki çıkmazı yönetmek yerine gündem değiştirmeye çalıştığını ifade etti.

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, partisinin saha çalışmaları kapsamında Eskişehir'in Kırmızıtoprak pazarında vatandaşı ve esnafı dinledi. CHP'li Ertuğrul'a Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ve partililer eşlik etti.

HİSSELİ KARPUZ SATIŞI

Karpuz satan bir esnaf, karpuzu dilimle sattıklarını belirterek, "Bir karpuzu beş kişiye veriyoruz. Hisse yapıyoruz karpuzu" dedi.




Özellikle dar gelirli vatandaşların ve emeklilerin, daha uygun sebze ve meyve bulabilmek için pazarda tezgahtan tezgaha gidip gelmek zorunda kaldığını belirten Ertuğrul, şunları söyledi:
PAZARDAKİ GERÇEK
"Yaz mevsimi gelmiş olmasına rağmen sebze fiyatlarının hala oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Özellikle karpuzun bir dilim değil, dilimlerin de kendi içinde küçük parçalara ayrılarak satıldığını fark ettik. İnsanlar, özellikle emekli vatandaşlarımız, çok az miktarda meyve ve sebze alabiliyor. 'Geçinemiyoruz, aç kalıyoruz' diyorlar; ellerinde yarım dolu torbalarla bütün paralarını harcadıklarını anlatıyorlar. Biraz domates, biraz salatalık ve bir miktar meyve, en az 500 lira tutuyor. Bu insanlar nasıl geçinecek? Onlar da haklılar. Ortalama emekli maaşının 24 bin lira olduğu bir ülkede, bu şartlar altında ve eğer kirada oturuyorlarsa, vatandaşın pazardan en basit şekilde karnını doyurabilmesi mümkün değil. Ekonomi bitmiş durumda; ülkenin asıl gerçeği burada. Ancak iktidar, ekonomideki bu çıkmazı ve vatandaşın yaşadığı dar boğazı düzeltmek yerine gündemi değiştirerek konuyu kapatmaya çalışıyor. Oysa ülkenin asıl gündemi bu pazarda. Bu tezgahlarda satış yapan pazarcıların ve parası yetmediği için alışveriş yapmakta zorlanan vatandaşların gerçek durumu burada. Gerçek, bu pazarın ta kendisi."


Kaynak: ANKA

