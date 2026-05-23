CHP Kurultayı'na İptal Kararı... CHP Hatay İl Başkanı Günenç: Partiyi Kimin Yöneteceğine Bir Avuç Darbeci Değil, Milletimiz Karar Verir

Haber: Burcu ÖZKAYA GÜNAYDIN

(HATAY)- CHP Hatay İl Başkanı Mehmet Günenç, "Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimin yöneteceğine bir avuç darbeci değil, Cumhuriyet Halk Partililer ve milletimiz karar verir" dedi.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Kurultayı'nın iptal kararına karşı Hatay Defne'de açıklama yapıldı. CHP Defne İlçe binasında yapılan açıklamaya, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) üyeleri de destek verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Hatay İl Başkanı Mehmet Günenç, yaptığı açıklamada, 21 Mayıs 2026'da alınan "butlan" kararını hukuksuz ve demokrasiye yönelik bir darbe girişimi olarak nitelendirdi. Kararın seçilmiş iradeyi yok saydığını, çok partili demokratik sisteme tehdit oluşturduğunu ve muhalefetsiz bir Türkiye'yi hedeflediğini savunan Günenç, şunları söyledi:

"Bugün karşı karşıya olduğumuz ve 19 Mart darbe süreciyle başlayan bu haysiyet cellatlığı, siyasi yargı operasyonları ve çirkin iftiralar, yerel seçimlerde kendini gösteren ve bir sonraki genel seçimde ortaya çıkacak olan iktidar değişimi iradesini engelleme çabasıdır. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na, İl başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza ve yol arkadaşlarımıza yönelik bu saldırılar, halkımızın değişim umudunun ve partimizin yükselişinin önünü kesme arayışlarıdır. Siyasi rekabeti sandıkta değil, yargı eliyle ve sarayın cübbeli cuntacılarıyla şekillendirmeye çalışanlar kaybetmeye mahkumdur."

"ÖZGÜR ÖZEL HARİCİNDE HİÇBİR KİŞİ BİZİM İÇİN MEŞRU DEĞİLDİR"

Cumhuriyet Halk Partisi, kişisel ihtiraslar ve küçük siyasi hesaplarla teslim alınacak bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, milletin baba ocağıdır. Anadolu'nun dört bir yanında fedakarca çalışan örgütümüzün duvarı, dış müdahalelere de karanlık dehlizler ardından siyaset hesaplarına da tamamen kapalıdır. Parti içi demokrasi mekanizmalarımızın ve kurultay irademizin dışındaki hiçbir zemini meşru kabul etmiyoruz. Darbecilere, işbirlikçilerine ve bütün butlan ittifakına yanıtımız nettir: Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimin yöneteceğine bir avuç darbeci değil, Cumhuriyet Halk Partililer ve milletimiz karar verir. Genel Başkanımız Özgür Özel, örgütümüz ve kurultayımızın iradesiyle üst üste dört kez rekor oyla Genel Başkanımız olarak seçilmiştir ve tescil edilmiştir. Bunun haricinde hiçbir kişi veya merci bizim için meşru değildir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu ise 15,5 milyon vatandaşımızın oyu ve iradesiyle aday olmuştur.

"BU MİLLET İÇİN GEREKİRSE BAŞ VERECEĞİZ AMA ASLA BAŞIMIZI EĞMEYECEĞİZ"

Kurucumuz ve büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cumhuriyetimiz ile birlikte iki büyük eserimden biri' olarak ifade ettiği partimiz, bir asrı aşan tarihinde birçok saldırı, darbe ve anti-demokratik müdahalenin üstesinden gelmeyi başarmıştır. Bir asır önce emperyalist işgale ve saltanat düşkünlerine nasıl boyun eğmediysek, bugün de teslim olmayacağız. Bizler, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde, onun yoldaşları ve arkadaşları olarak bir bütün halinde kenetlenerek mücadelesini sürdürecek olan çelikten bir iradeyiz. Genel Başkanımızın partimizi Türkiye'nin birinci partisi yapma yolundaki stratejik aklını, vizyonunu ve kararlı mücadelesini amansız, fakatsız destekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi tarihi boyunca vesayet kabul etmemiştir, bundan sonra da etmeyecektir. Bu millet için gerekirse baş vereceğiz ama asla başımızı eğmeyeceğiz. Milletimizle birlikte iktidar yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdüreceğimizi tüm kamuoyuna ilan ediyoruz."