CHP Isparta Milletvekili Halıcı'dan Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'e: "Bir Belediye Başkanına Bu Sözler Yakışıyor Mu?"

Gökdeniz Can

(ISPARTA)

– CHP Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in, geçen haftaki Belediye Meclisi toplantısında CHP Grup Sözcüsü Mehmet Büyük Tuncer'in soruları üzerine "öfke patlamasıyla 'Allah seni kahretsin, utanmaz, çık dışarı" dediğini belirterek, "Bir belediye başkanına bu sözler yakışıyor mu? Ne bu telaş Şükrü Bey? Bizim belediye meclis üyelerimizin hiçbiri yalnız değildir. Hiçbiri de sahipsiz değildir. Sizi takipteyiz kardeşim. Her adımı ona göre atın" dedi.

Halıcı, CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca ve Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Mehmet Büyüktuncer ile birlikte Belediye Meclisi'ndeki tartışmaya ilişkin CHP Isparta İl Binası'nda basın toplantısı düzenledi.

Milletvekili Halıcı, Aziz İhsan Aktaş davasını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Neden bizim belediyelerimiz sürekli denetlenirken bu mülkiye müfettişleri Isparta Belediyesi'ne gelmez mesela? Buyrun burayı da denetleyin. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen konuşması içerisinde 'İsmiyle eşek satılmaz' diyor. Eğer bu ülkede biri eşek satıyorsa o da ismini kullanarak ihale, nüfuz ve ayrıcalık satanlardır. Ben de buna başka bir Anadolu deyimi ile cevap vereyim. 'Kervan ters dönünce uyuz eşek başa geçermiş', Şükrü Başdeğirmen. CHP'den ihale alınca suç örgütü lideri, AKP'li belediyeye bağış yapınca hayırsever iş insanı. Kim o? Aziz İhsan Aktaş. Bu ülkede hukuk mu var yoksa parti rozetine göre değişen bir adalet terazisi mi? Kendisi diyor ki, 'Geçtiğimiz aylardaki bir belediye meclisi toplantısında yanlışım varsa arkadaşlarımız beni uyarsınlar'. 'Aziz İhsan Aktaş, içeriden çıktıktan sonra beni aradı' diyor. Kim bu Aziz İhsan Aktaş? 700 küsur yılla güya yargılanan organize suç örgütü lideri. Kendisine 'CHP'ye iftira at, çık dışarıya' dediler. 'Biz seni koruruz' dediler. Şimdi hakimlerin, savcıların girdiği VIP kapılardan mahkeme salonlarına geliyor. 700 küsur yılla yargılanan insan ve Şükrü Başdeğirmen ile telefonda konuşuyor. Gayet normalmiş gibi."

"Ne bu telaş Şükrü Bey?"

CHP'li Belediye Meclis Grup Sözcümüz Mehmet Büyük Tuncer, elindeki belgelerle belediye başkanına birtakım şeyler soruyor. Sen de çıkar dersin ki 'Bu iddialar doğru değil kardeşim. Bunlarla ilgili şunu yapacağım, bunu yapacağım.' Normal bir dille açıklamanı yaparsın. Sen ne yapıyorsun? Bir öfke patlamasıyla 'Allah seni kahretsin, utanmaz, çık dışarı'. Daha söylemek istemediğim bir sürü kelime söylüyorsun. Bir belediye başkanına bu sözler yakışıyor mu? Şükrü Başdeğirmen'in telaşının nereden geldiğini merak ediyorum. Buradan soralım; ne bu telaş Şükrü Bey? Bizim belediye meclis üyelerimizin hiçbiri yalnız değildir. Hiçbiri de sahipsiz değildir. Biz yanlarındayız. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Yargısız infaz yapmaya kalkacaksınız, bir de üzerine hakaret edeceksiniz. Ondan sonra da her şey normal bir şekilde devam edecek zannedeceksiniz. Yok öyle siyaset. Bugüne kadar olduğu gibi il başkanımızla, örgütümüzle, belediye meclis üyelerimizle sizi takipteyiz kardeşim. Attığınız her adımı ona göre atın."

"Kullanılan dil kabul edilemez"

CHP Grup Sözcüsü Büyüktuncer ise tartışmaların Belediye Meclisinde gündeme gelen hibe kararı üzerinden başladığını belirterek şunları söyledi:

"Belediyeden ihale alan firmalardan gelen hibelerin etik olmadığını düşünüyoruz ve bunu iki yıldır dile getiriyoruz. Çünkü belediyeyle ticari ve organik bağı olan firmalar üzerinden yapılan hibeler doğru değildir. Burada bir alışveriş vardır ve bunun mutlaka denetlenmesi gerekir. Bu esnada Sayın Şükrü Başdeğirmen tamamen kontrolünü kaybederek haddini aşan cümleler kullandı. Meclise yakışmayan cümleler kullandı ve Isparta'da kendisine oy veren büyük bir kesimi hayal kırıklığına uğrattı. Biz orada Isparta'nın menfaatini savunmaya çalıştık. Kullanılan dil kabul edilemez. Bu tavrından dolayı kendisini kınıyorum."

"Eleştiriye tahammülün yoksa o koltukta oturmayacaksın"

CHP Isparta İl Başkanı Karaca ise, "Belediye Meclisi kimsenin babasının yeri değildir. Orası Isparta halkının iradesinin tecelli ettiği yerdir. Seçilmiş meclis üyelerine baskı kurmaya çalışan bu anlayışı kesinlikle kabul etmiyoruz. Eleştiriye tahammülün yoksa o koltukta oturmayacaksın. O koltuk egoların tatmin edileceği yer değildir. Meclis kürsüsü Isparta halkının kürsüsüdür, muhalefet susturulamaz. Yönetim sorumluluğu eleştiriye kulak vermeyi ve çözüm üretmeyi gerektirir. Isparta'nın yol, su, altyapı ve deprem gibi ciddi sorunları varken gerilim siyasetiyle belediye yönetilemez" dedi.