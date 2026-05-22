CHP Kurultayına İptal Kararı… Bursa İl Başkanı Yeşiltaş: CHP'yi Kimin Yöneteceğine Bir Avuç Darbeci Değil Milletimiz Karar Verir

22.05.2026 23:01  Güncelleme: 00:39
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin kararın ardından 81 ilde yapılan ortak açıklamada, parti içi demokrasiye vurgu yapılarak kararın hukuksuz olduğu savunuldu.

Haber: Zehra Değirmenci

(BURSA) - CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin kararın ardından CHP'li il başkanlarının 81 ilde yaptığı ortak açıklama Bursa'da da İl Başkanı Nihat Yeşiltaş tarafından okundu. Yeşiltaş, "Parti içi demokrasi mekanizmalarımızın ve kurultay irademizin dışındaki hiçbir zemini meşru kabul etmiyoruz. Darbecilere, iş birlikçilerine ve 'butlan ittifakı'na yanıtımız nettir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimin yöneteceğine bir avuç darbeci değil, Cumhuriyet Halk Partililer ve milletimiz karar verir" dedi.

Bursa'da yurttaşlar bugün CHP İl Başkanlığı binası önünde toplandı. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş burada yaptığı açıklamada, CHP'nin 2023 yılında gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verilen "mutlak butlan" kararının hukuksuz olduğunu savundu.

Partinin kurumsal kimliğini, seçilmiş iradeyi ve anayasal düzeni hedef alan bir girişimle karşı karşıya olduklarını belirten Yeşiltaş, bu sürece karşı kararlılıkla direneceklerini ifade etti.

Yeşiltaş, 21 Mayıs 2026 tarihinin Türkiye demokrasi tarihi açısından "kara bir leke" olarak anılacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Siyasi saiklerle verilen hukuk dışı mutlak butlan kararıyla seçilmiş irade yok sayılmış, seçimsiz ve muhalefetsiz bir Türkiye hedeflenmiştir. Bu karar, çok partili demokratik hayat açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Bizler bu hukuksuz kararı tanımıyoruz. Meşruiyetini millette değil, okyanus ötesinde ve Saray koridorlarında arayanların yürürlüğe koyduğu bu topyekün saldırının nedenini de amacını da çok iyi biliyoruz."

"KURULTAY'DAN SONRA PARTİMİZ TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ PARTİSİ OLDU"

2023 seçimlerinin ardından CHP'nin milletin değişim talebine kulak verdiğini belirten Yeşiltaş, "4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayımızla başlayan bu büyük değişim hamlesi yalnızca bir yönetim değişikliği değil, tüm toplumu kucaklayan bir iktidar sözleşmesidir. Bu sürecin ardından partimiz, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde tarihi bir başarı elde ederek Türkiye'nin birinci partisi olmuştur" dedi.

Yeşiltaş, "19 Mart darbe süreciyle başlayan siyasi yargı operasyonları ve çirkin iftiraların", yerel seçimlerde ortaya çıkan iktidar değişimi iradesini engelleme çabası olduğunu öne sürdü.

"CHP MİLLETİN BABA OCAĞIDIR"

Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na, il başkanlarına ve belediye başkanlarına yönelik saldırıların halkın değişim umudunu hedef aldığını ifade eden Yeşiltaş, "Siyasi rekabeti sandıkta değil, yargı eliyle şekillendirmeye çalışanlar kaybetmeye mahkumdur. CHP, kişisel ihtiraslar ya da küçük siyasi hesaplarla teslim alınacak bir parti değildir; CHP milletin baba ocağıdır" diye konuştu.

"CHP'Yİ KİMİN YÖNETECEĞİNE BİR AVUÇ DARBECİ KARAR VEREMEZ"

Yeşiltaş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Parti içi demokrasi mekanizmalarımızın ve kurultay irademizin dışındaki hiçbir zemini meşru kabul etmiyoruz. Darbecilere, iş birlikçilerine ve butlan ittifakına yanıtımız nettir: Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimin yöneteceğine bir avuç darbeci değil, Cumhuriyet Halk Partililer ve milletimiz karar verir. Genel Başkanımız Özgür Özel, örgütümüzün ve kurultayımızın iradesiyle üst üste dört kez rekor oyla genel başkan seçilmiş ve bu irade tescillenmiştir. Bunun dışında hiçbir kişi ya da merci bizim için meşru değildir. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ise 15,5 milyon vatandaşın oyu ve iradesiyle aday olmuştur."

"BUGÜN DE TESLİM OLMAYACAĞIZ"

CHP'nin bir asrı aşan tarihinde birçok darbe ve antidemokratik müdahaleyi atlattığını belirten Yeşiltaş, "Bir asır önce emperyalist işgale ve saltanat heveslilerine nasıl boyun eğmediysek, bugün de teslim olmayacağız. Bizler, Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde; onun yol arkadaşları olarak bir bütün halinde kenetlenmiş çelikten bir iradeyiz" ifadelerini kullandı.

Yeşiltaş, "Bu millet için gerekirse baş vereceğiz ama asla başımızı eğmeyeceğiz. Milletimizle birlikte iktidar yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdüreceğimizi tüm kamuoyuna ilan ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
