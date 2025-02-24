CHP'li Karakoz: Esnaf ve Üretici Mutsuz, Çözüm Bizde - Son Dakika
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CHP'li Karakoz: Esnaf ve Üretici Mutsuz, Çözüm Bizde

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CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Karacasu pazarında yaptığı ziyaret sırasında esnafın ve üreticinin yaşadığı sıkıntıları dile getirerek, sorunların çözümünün Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğunu vurguladı. Pazardaki alışverişlerin azaldığını belirten Karakoz, tarım ve sulama konusuna da dikkat çekti.

24.02.2025 17:45  Güncelleme: 18:07
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Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Karacasu pazarında esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. Karakoz, "Pazarcının da masrafı çok. Aldığı ürünü pahalı alıyor, benzine para veriyor, yer parası var. Emeklinin hali zaten ortada. Alışveriş olmayınca vatandaş da, esnaf da, üretici de mutsuz. Bu böyle gitmez. Bu böyle devam etmez, bu işin çözülmesi lazım. Biz hep şunu söylüyoruz. Sorunların var bir çaresi, Cumhuriyet Halk Partisi" ifadelerini kullandı.

İlk olarak parti binasında Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, meclis üyeleri, partililer ve muhtarlarla bir araya gelen Evrim Karakoz daha sonra ilçe pazarını gezdi. CHP İlçe Başkanı Ali Akar ve partililerin eşlik ettiği Karakoz, Karacasu'da esnafı ziyaret etti. Pazarcıları ve müşterileri dinleyen Karakoz, "İktidara gelince tüm sorunları çözeceğiz" dedi.

Pazarı gezdikten sonra bir değerlendirme yapan Karakoz, "Pazarlarda eski bolluk bereket yok. Hep söylüyoruz. Mecliste de söylüyoruz, basına da söylüyoruz. Üretici mutsuz. Üretici girdi maliyetleri yüzünden zarar ediyor. Pazardaki esnaf mutsuz. Fiyatlar pahalı, alım satım olmuyor. Pazarcının da masrafı çok. Aldığı ürünü pahalı alıyor, benzine para veriyor, yer parası var. Emeklinin hali zaten ortada. Alışveriş olmayınca vatandaş da, esnaf da, üretici de mutsuz. Bu böyle gitmez. Bu böyle devam etmez, bu işin çözülmesi lazım. Biz hep şunu söylüyoruz. Sorunların var bir çaresi, Cumhuriyet Halk Partisi" diye konuştu.

Sulama sorununa dikkati çekti

Aydın özelinde sulama konusuna değinen Karakoz, "Aydın tarım ve turizm kenti. Tarımla alakalı ciddi değerlendirmelerin, ciddi planlamaların yapılması lazım. İşte bakın sulama mevsimi yaklaşıyor. Bu suyun kullanımı noktasında ciddi bir planlama yapılması lazım. Bugünden yetkilileri uyaralım. Geçen sene ve ondan önceki sene ciddi sıkıntılar yaşandı. Ciddi itirazlar yaşandı. Biz diyoruz ki devletin Türk çiftçisine, Türk üreticisine, Türk hayvancısına sahip çıkması lazım, desteklemesi lazım. Bugün dünyanın en verimli topraklarının üzerinde duruyoruz. Aydın'da üretimin devam etmesi lazım. Bizim beklentimiz bu" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP'li Karakoz: Esnaf ve Üretici Mutsuz, Çözüm Bizde - Son Dakika

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