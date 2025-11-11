CHP'li Karakoz: Tüm Engellere Rağmen Halkımızın Yanındayız - Son Dakika
CHP'li Karakoz: Tüm Engellere Rağmen Halkımızın Yanındayız

11.11.2025 18:19
CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Kuşadası Belediyesi'ni ziyaret ederek, CHP'li belediyelere yönelik engellemelere karşı halkın yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Karakoz, Atatürk'ü anarak, Cumhuriyetin değerlerini koruma kararlılıklarını belirtti.

(İZMİR) - CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Kuşadası Belediyesi'ni ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, CHP'li belediyelere yönelik engellemelere ve hukuka aykırı girişimlere rağmen halkın yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Karakoz, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 87. yılında, saygı, minnet ve rahmetle andıklarını belirtti.

Karakoz, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Atatürk'ün bizlere emanet ettiği laik, demokratik ve hukuk temelli Cumhuriyet'i koruma kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Karakoz, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından CHP'nin Türkiye genelinde birinci parti olmasının, partiyi iktidarın en güçlü alternatifi haline getirdiğini vurguladı. Karakoz, iktidarın CHP'li belediyelerin çalışmalarını engelleme çabası içinde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Belediyelerimizin gelirleri kısılmaya, hizmetleri engellenmeye çalışılmaktadır. Buna ek olarak AKP'li Aydın Büyükşehir Belediyesinin de Aydın'daki belediyelerimizin hizmetlerini engellemeye çalıştığı açıktır. Dün 'iktidar hizmetlerimizi engelliyor' diyenlerin bugün iktidar partisine katılınca kendilerinden olmayanın hizmetini engellemeye çalışması da halkımızın malumudur."

Siyasetin yargı eliyle dizayn edilmeye çalışıldığını, son dönemde bazı belediyelere yönelik hukuka aykırı girişimlerin arttığını belirten Karakoz, "Belediyelerimize yönelik hukuki olmayan, sahte belgelerle yürütülen siyasi operasyonların yapıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Son günlerde Aydın'da da benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Özellikle Kuşadası Belediyesi'ni hedef alan hukuka aykırı girişimlerin ve hazırlıkların yapıldığına dair duyumlar alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tüm engellere rağmen halkımızın yanındayız"

Karakoz, Aydın'daki tüm CHP'li belediye başkanlarının dürüst, hesap verebilir ve halkın çıkarlarını gözeten bir anlayışla görev yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Aydın'daki tüm CHP'li belediye başkanlarımızın alnı açıktır, başı diktir; verilmeyecek hesapları yoktur. Parti değiştireyim, iktidar dokunulmazlığı alayım, dokunulmazlıkla her istediğimi yapayım diyecek ne bir belediye başkanımız ne de meclis üyemiz vardır. Tüm bu hukuksuz süreçlerin, iktidar gücüne dayanarak yapılan kumpasların takipçisiyiz. Her türlü engellemeye rağmen vatandaşımıza gece gündüz hizmet etmeye devam edeceğiz. İlk genel seçimde de partimizi iktidara taşıyacağız."

Kaynak: ANKA

Yerel

CHP'li Karakoz: Tüm Engellere Rağmen Halkımızın Yanındayız

CHP'li Karakoz: Tüm Engellere Rağmen Halkımızın Yanındayız
