CHP\'li Kaya\'dan partiden ayrılanlara çağrı, seçildiğiniz görevleri bırakın

(MUĞLA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, " Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenin oyunu alıp kaçanlar, siyaseten ahlaki bir davranış içerisinde değillerdir. Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmişseniz, bu partiden ayrılıyorsanız, seçildiğiniz görevlerden de ayrılın o zaman" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, partisinin Muğla İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu. Kaya, Akbelen, Yatağan ve Milas'taki madencilik faaliyetlerinin yanı sıra termik santrallerin ve orman alanlarının madencilik ile turizm yatırımlarına açılmasının yarattığı baskıya işaret etti. Yaşanan orman yangınlarına karşı "Muğla Orman Güvenliği" programını başlatacaklarını belirten Kaya, riskli bölgelerin belirlenmesi, orman yollarının açılması ve su müdahale noktalarının oluşturulacağını ifade etti.

Muğla'nın kıyılarında halkın denize erişiminin ekonomik veya idari engellerle kısıtlanamayacağını belirten Kaya, kıyı yönetiminde kamu yararı, şeffaflık ve halkın erişim hakkının temel alınması gerektiğini vurguladı. Koyların, sahillerin ve denizlerin birkaç işletmenin değil, halkın ortak mirası olduğunu söyleyen Kaya, kamu taşınmazlarının el değiştirilmesine ve belediyelerin yetki ve paylarının zayıflatılmasına ilişkin uygulamaların yakından izlenmesi gerektiğini dile getirdi. Kaya, kamu arazilerinin imar rantına, plansız yapılaşmaya veya ayrıcalıklı özel kullanıma açılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Kaya, doğayı birlikte koruyacaklarını ifade ettiği konuşmasında Yatağan Termik Santrali emekçilerin mücadelesini de ele aldıklarını söyledi. Termik santrallerin ve madenlerin dönüşümünden etkilenecek işçiler için Muğla'da adil dönüşümü hayata geçireceklerini söyleyen aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Bizim siyasetimizde işçiyle ve ağaç birbirinin düşmanı değildir. Hem emeği hem de doğayı birlikte korumak zorundayız. Ağacı da koruyacağız. İşçinin emeğini de koruyacağız. Muğla zeytinin, zeytinyağının, narenciyenin, incirin, balın ve arıcılığın kentidir. Ancak üretici yüksek maliyetler altında eziliyor. Mazot, gübre, ilaç, elektrik ve işçilik pahalı. Üretici bu koşullar sürerse eğer, zeytini ve narenciyeyi ağaçta bırakmakla karşı karşıya. Topladığında ettiği zararla, toplayıp sattığında ettiği zarar hemen hemen aynıya geldi. Mazotun litresi 100 lirayı aştı. Çiftçi bunu nasıl başaracak? Muğla'nın katma değerli ürünlerini üretecek hale getirmek zorundayız. Asla teslim olmayın. Üretimden vazgeçmeyin. Halkın iktidarı mutlaka kurulacak."

"TRANSFER OLARAK SİYASET BU ÜLKEYE HAYIR GETİRMEDİ"

CHP'den ayrılanları tepki gösteren Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhuriyet Halk Partisi 30 Mart 2024 seçimlerinde Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere birçok belediyeyi kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenin oyunu alıp kaçanlar, siyaseten ahlaki bir davranış içerisinde değillerdir. Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmişseniz, bu partiden ayrılıyorsanız, seçildiğiniz görevlerden de ayrılın o zaman. Çünkü halk hiçbirinizin kişiliğinize oy vermedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okuna, Atatürk'ün ilkelerine oy verdi. Bu ilkelere oy aldınız. O zaman bu bayrağın altında durmuyorsanız o görevleri de bırakın. Transfer olarak siyaset bu ülkeye hayır getirmedi. Hiç kimseye de hayır getirmez. Milletvekilleri de. 12 Eylül askeri darbe yasasının arkasına sığınamaz.

2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası bugüne kadar siyasal iktidar tarafından bilerek ve isteyerek değiştirilmedi. Çünkü onlar siyasetlerini transferlerle sürdürüyorlar. Biz bunun arkasına sığınarak seçildikleri partilerden ayrılanlara bir kez daha şunu söylüyorum, 12 Eylül yasalarının arkasına sığınmayın. Bu partiden ideolojik olarak ayrılmış olabilirsin. Hiçbir itirazın yok. O zaman seçildiğiniz görevleri halka iade edin. Verin görevleri geri. Ne yapıyorsanız yapın. Sizin duruşunuza, siyasi duruşunuza bir sözümüz yok. Dün halkın yanında olabilirsiniz, bugün liberal ekonomiyi savunabilirsiniz. Dün beşli çetelere karşı mücadelenin yanında olabilirsiniz, bugün bundan vazgeçmiş olabilirsiniz. Ama o zaman seçildiğiniz makamları da bırakın derim."