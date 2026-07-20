CHP Tokat İl Başkanlığı Görevinden Alınan Kurtgöz'den Özgür Özel'e Destek. - Son Dakika
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CHP Tokat İl Başkanlığı Görevinden Alınan Kurtgöz'den Özgür Özel'e Destek.

20.07.2026 15:06  Güncelleme: 16:34
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CHP Tokat İl Başkanlığı görevinden alınan Çağdaş Kurtgöz, Akarçay Görümlü'deki festivalde Özgür Özel'e destek verdiğini ve yeni bir partide yola devam edeceklerini açıkladı.

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - CHP Tokat İl Başkanlığı görevinden alınan Çağdaş Kurtgöz, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e desteğini açıkladı.

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Akarçay Görümlü Beldesi'nde Geleneksel Acı Kiraz ve Mahlep Festivali'nin beşincisi düzenlendi. Festivale CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ile CHP Tokat İl Başkanlığı görevinden alınan Çağdaş Kurtgöz de katıldı.

Kurtgöz, burada yaptığı konuşmada, görevden alınan ilk il başkanlarından biri olduğunu belirterek, "Bizi bölgeden silseler bile gönüllerden silemeyeceklerdir" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserinin Cumhuriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu söyleyen Kurtgöz, "Bizler gövdemizi taşın altına koyduk. Cumhuriyet için canımızı veririz. Bunun için de Özgür Özel'in açılacağı yolda, belki yeni bir partide yola devam ediyoruz" diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Karabat da, "Özgür Özel'in selamının olduğu her yerde, vefanın simgesi 'tam yol ileri' diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun selamını da Akarçay Görümlü'ye diledim. Biz asla taht ve mülk için mücadele edemeyiz. Diyorlar ki 'Ekrem'i aldılar, Mansur'u da aldık, Özgür Özel'i de, Özgür Karabat'ı da alıyoruz.' Biz binlerce Özgür'üz, hepimiz Ekrem'iz, hepimiz Özgür'üz, hepimiz Türkiye'yiz. Bir yola çıkıyoruz, hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

Eski CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Tolga Sağ da festivalde yaptığı konuşmada, "Ne mutlu bana ki bu onurlu yürüyüşte, ta değişim kurultayından beri bu yoldaşlarımla beraber yol yürüyorum. Bundan sonra da her şey çok güzel olacak. Biz hiçbir şekilde umudumuzu kaybetmiyoruz. Büyüyerek, genişleyerek, adımlarımızı daha sağlam atarak o güzel günlerde hep birlikte beraber olacağız" dedi.

Festivalin ev sahibi Akarçay Görümlü Belediye Başkanı Ali Cezmi Güneş ise etkinliklerin kültürel kaynaşma adına önemli olduğunu belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat festivalde ellik oynadı ve türkü söyledi.

Festivalde Türk halk müziği sanatçıları Tuğçe Özcan, Tolga Sağ ve Erah Mahsuni sahne aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Tokat İl Başkanlığı Görevinden Alınan Kurtgöz'den Özgür Özel'e Destek. - Son Dakika

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