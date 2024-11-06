CHP'li Kuşçu'dan Kayyım Atamasına Tepki

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(MALATYA) - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden alınarak yerine kayyım atanmasına CHP Malatya Yeşilyurt Belediyes Meclis Üyesi Hurşit Kuşçu, tepki gösterdi. Kuşçu, kayyum atamasını "seçmen iradesine yapılan gasp" olarak değerlendirdi.

Yeşilyurt Belediye Meclisi'nin bugün yapılan toplantısında konuşan CHP Meclis Üyesi Hurşit Kuşçu, İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanmasına tepki gösterdi.

Halkın sandıktan çıkan iradesinin yok sayıldığını belirten Kuşçu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için "Hukuki hiçbir izahı olmayan gerekçelerle tutuklanması ve yerine seçmenden hiçbir yetki almamış kayyımın atanması devletimiz ve milletimiz adına bir seçmen iradesi gaspıdır. Devletin verdiği temiz kağıdıyla aday gösterilen, adli sicil arşiv kaydı bile olmayan, Esenyurt halkının helal oylarıyla seçilen belediye başkanımıza reva görülen ve halkın iradesini yok sayan bu kararı reddediyoruz. Ancak bugün, halkın sandıktan çıkan iradesini yok sayan bu siyasi operasyonla halk iradesi gasp edilmekte, halkımızın seçme ve seçilme hakkı ayaklar altına alınmaktadır" dedi.

Kuşçu, açıklamasının devamında şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisi Esenyurt'ta gözünü kırpmadan kayyımın takipçisi olacak, Esenyurt halkının hizmetlere erişme hakkının gaspına asla göz yummayacak, Esenyurt halkıyla görülmemiş bir hizmet dayanışması gösterecektir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, her türlü baskıya ve hukuksuzluğa karşı halkımızın iradesini savunmaya, demokrasiyi korumaya kararlıyız. Halkın iradesini çiğneyen siyasi iktidara bir kez daha sesleniyoruz: Bu ülkenin seçilmişlerine karşı yürüttüğünüz hukuk dışı operasyonlar, vatandaşlarımızın Cumhuriyete ve demokrasiye olan bağlılığına gölge düşüremeyecektir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."