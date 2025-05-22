CHP'li Meriç: Kurbanlık Fiyatları Üreticiyi İflasa Sürüklüyor - Son Dakika
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CHP'li Meriç: Kurbanlık Fiyatları Üreticiyi İflasa Sürüklüyor

22.05.2025 14:30  Güncelleme: 15:45
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Kurban Bayramı öncesi Gaziantep'teki hayvan pazarlarını ziyaret eden CHP Milletvekili Melih Meriç, sabitlenen kurbanlık fiyatlarının üreticiyi zor durumda bıraktığını vurguladı. Meriç, üreticinin kaybetmesi durumunda halkın da et bulamayacağını ifade etti.

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) -CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarını ziyaret ederek üretici ve tüketicinin sorunlarını dinledi. Meriç, sabitlenen kurbanlık fiyatlarının üreticiyi iflasa sürüklediğini belirterek, "Bu denklemde üretici kaybederse, herkes kaybeder" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Kurban Bayramı öncesinde Gaziantep'teki hayvan pazarlarını gezerek hem üreticilerin hem de vatandaşların yaşadığı sorunları yerinde dinlemeye devam ediyor.

Meriç, "Hayvan pazarı bir terazidir; bir kefesinde üreticinin emeği, diğer kefesinde halkın sofrası var. Denge bozulursa, herkes kaybeder" diyerek, kurbanlık fiyatları üzerinden yürütülen uygulamalara tepki gösterdi.

Şahinbey Belediyesi'nin bu yıl da kurbanlık fiyatlarını 220–230 TL aralığında sabitlemesine tepki gösteren Meriç,"Vatandaşın ucuz kurban etine ulaşması elbette kıymetli ama bu uğurda üreticiyi batırırsanız, gelecek yıl o kurbanı kesecek hayvanı bulamazsınız. Ne halk mutlu olur, ne de sofralar bayram görür" diye konuştu.

"Belediyenin fiyatı sabit, maliyetler uçuşta"

Son bir yılda yem, saman, ilaç ve bakım maliyetlerinde yaşanan ciddi artışları hatırlatan Meriç, "Geçen senenin fiyatını tekrar etmek, bugünün krizine göz yummaktır. Üreticinin dayanacak gücü kalmadı. Ahırlarına kilit vurmaları an meselesi" dedi.

Gaziantep'in son yıllarda küçükbaş hayvan varlığının üçte birini kaybettiğini vurgulayan Meriç, " Türkiye'de kişi başına 0,7 küçükbaş hayvan düşerken, Gaziantep'te bu oran 5 kişiye 1 hayvana kadar gerilemiş durumda. Bu tablo, etin değil üretimin krizidir. Eğer bugün üreticiyi görmezden gelirseniz, yarın o eti ne siz bulabilirsiniz ne de vatandaş alabilir" diye konuştu.

"Bugün görmezden gelinen üretici, yarın sofraları boş bırakır"

Meriç, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Bugün hayvan pazarında alın teriyle, borçla, emekle ayakta durmaya çalışan üretici; yarın olmazsa vatandaşın da sofrası boş kalır. Ucuz kurban politikaları ile günü kurtarmak yerine, hem üreticiyi hem halkı koruyan dengeli çözümler üretmek zorundayız. Siyasi rant ve popülizm uğruna bir sektörün çökmesine göz yummak ne vicdana, ne adalete, ne de bu ülkenin geleceğine sığar."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP'li Meriç: Kurbanlık Fiyatları Üreticiyi İflasa Sürüklüyor - Son Dakika

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