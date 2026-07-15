CHP'li Yöneticiler: Görevden Alma Kararını Tanımıyoruz - Son Dakika
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CHP'li Yöneticiler: Görevden Alma Kararını Tanımıyoruz

15.07.2026 10:33
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CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar ve Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım, görevden alma kararlarını tanımadıklarını belirtti. Yalaz, kararın meşru olmadığını savunarak mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

(ESKİŞEHİR) - CHP Eskişehir İl Başkanlığı'ndan alınan Talat Yalaz ve CHP Odunpazarı İlçe Başkanlığı'ndan alınan Rahmi Çınar ile CHP Tepebaşı İlçe Başkanlığı'ndan alınan Tevfik Yıldırım "görevden alma kararlarını tanımadıklarını" ifade ettiler.

Yalaz, Çınar ve Yıldırım CHP Eskişehir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenlediler.

Yalaz, görevden alma kararının kendilerine e-posta yoluyla bildirildiğini belirterek, kararın meşru olmadığını öne sürdü. Eskişehir'de AK Parti'yi seçimlerde geride bırakan kadroların tasfiye edilmek istendiğini söyleyen Yalaz, "Bu karar bizim açımızdan yok hükmündedir. Tepebaşı İlçe Başkanımız Tevfik Yıldırım, Odunpazarı İlçe Başkanımız Rahmi Çınar'dır. Seçilmiş yönetimler görevlerinin başındadır" dedi.

Görevden almaların CHP'nin iktidar yürüyüşünü engellemeyi amaçladığını savunan Yalaz, "Bizi partimizden koparmaya çalışıyorlar ancak mücadelemizi sürdüreceğiz. Recep Tayyip Erdoğan'a koltuk değneği olmayın, bu yanlıştan dönün" ifadelerini kullandı.

ÇINAR'IN AÇIKLAMASI

Rahmi Çınar ise 2017'den bu yana ilçe başkanlığı yaptığı süreçte partisinin Eskişehir'de seçim kaybetmediğini belirterek, görevden alınacaklarını önceden bildiklerini söyledi.

Çınar, "Genel Başkanımız Özgür Özel'in yanında durduk, durmaya da devam edeceğiz. Bu karardan rahatsız değiliz, aksine onur duyuyoruz" dedi.

"MÜCADELEMİZİ AYNI KARARLILIKTA SÜRDÜRECEĞİZ"

Tevfik Yıldırım da görevden alma kararını tanımadıklarını ifade ederek, CHP'yi Türkiye'nin birinci partisi yapan kadroların tasfiye edilmeye çalışıldığını ifade etti.

Seçilmiş yöneticilerin görevden alınmasının örgüt iradesini yok saydığını belirten Yıldırım, "Bizim Genel Başkanımız Özgür Özel'dir. İl Başkanımız Talat Yalaz'dır. Mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yalaz, Eskişehir'de CHP'den istifalar olduğunu ancak parti sistemine erişimleri engellendiği için net sayı veremediklerini söyledi. Partililere "CHP'den istifa etmeyin" çağrısı yaptıklarını belirten Yalaz, "Kimse umutsuz olmasın. Yarın da örgütümüzle sahada olmaya devam edeceğiz. Milyonların umudunu sahipsiz bırakmayacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP'li Yöneticiler: Görevden Alma Kararını Tanımıyoruz - Son Dakika

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