CHP\'li vekil Alp, Gelirli köyünde tarihi tüfeği anlatarak Kars protokolünü ağırladı

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars protokolünü, merkeze bağlı Gelirli köyünde ağırladı. Alp, konuklarına, Kurtuluş Savaşı döneminden kalan tarihi tüfeğin hikayesini anlatarak, Kars'a ilişkin belge ve fotoğraflar üzerinden sohbet ettiklerini belirtti.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, 14. Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Halil Coşkun, Belediye Başkanı Ötüken Senger, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve İl Emniyet Müdürü Murat Tombul'u merkeze bağlı Gelirli köyünde misafir etti.

Alp konuklarını, dedesi Aslan Bey'in tarihi evinde, Kıbrıs Gazisi Mahmut Alp ile birlikte ağırladıklarını belirtti.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Alp, "Kazım Karabekir Paşa tarafından Kurtuluş Savaşı boyunca kullanılan, ardından Kars'ın kurtuluşu anısına dedemize hediye edilen tüfeğin hikayesi ile tarihi belge ve fotoğraflar eşliğinde Kars hakkında güzel bir sohbet etme imkanı bulduk" dedi.

İnan Akgün Alp, ziyaretleri dolayısıyla Kars protokolü üyelerine teşekkür etti.