CHP'li Vekil Köylülerin Sorunlarını Dinledi

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HABER: MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN) - CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun'un Ladik ilçesinin Eğnekaraca ve sınır köylerinde incelemelerde bulundu. Çan köylülerin yaşadıkları sorunları dinledi.

CHP'li Samsun Milletvekili Murat Çan, beraberinde CHP İl Başkanı Mehmet Özdağ ile birlikte, Ladik ilçesinin Eğnekaraca Mahallesi'nde köy sakinleriyle bir araya geldi. Çan köylülerin yaşadıkları sorunları dinledi. Tarım ve sulamayla ilgili sıkıntıları şikayetleri değerlendirdi.

CHP Samsun Milletvekili Çan bölgede yaptıkları incelemeden sonra şöyle konuştu:

"Bundan yaklaşık 10 gün kadar önce, Ladik ve Suluova arasında bulunan Derinöz barajından tarımsal sulama amaçlı, köylere giden su ve su sisteminde ciddi anlamda haksızlık olduğu Eğnekaraca köyünün tarım sulamadan mağdur kaldığını muhtarımız bize bildirdi. Biz de geldik yerinde inceledik. Kendilerine DSİ'nin ilgili biriminden söylenen gerekçe barajla köy arasındaki kot farkı nedeniyle bunun çok mümkün olmayacağı, olamayacağı ama yaklaşık 1,5- 2 milyon lira kadar bir harcamayla köy sakinlerinin kendi bütçelerinden yapacağı harcama, tarımsal sulamaya DSİ'nin de katkıda bulunacağını söylemişler. Ama biz yerinde inceledik, yaklaşık çevre köylerden daha yüksek kotlarda olan köylerden Derinöz Barajı'ndan sulama amaçlı su çeken köyler var. Burada yıllardır kendi imkanlarıyla tarım yapan üreticilerimiz verim kaybı yaşıyorlar."

"Tarımsal sulama sıkıntısı"

Derinöz Barajı'ndan tarımsal sulamadan yararlanamayan Eğnekaraca köyü muhtarı Mehmet Yolaçan yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bizim köyümüzün arazi sulama suyumuz yok. Çevre köylerin tamamında sulama olmasına rağmen, bizim köyde yok. Daha önce ben gittiğimde DSİ şefiyle görüştüm, kot farkından dolayı bize su verilemeyeceğini söylediler. Fakat 1 milyon, 1,5 milyon civarında maddiyat olarak bizden para istiyorlar. Boruları siz alın biz suyu verelim diyorlar. Bizim böyle bir mağduriyetimiz var. İçme suyunda da sorunumuz var. Arazi sulama suyunda da sorunumuz var, eksiğimiz var. Vekilimle görüştüm, sağ olsun vekilim de geldiler, artık bundan sonrasını da vekilimiz takip edecek inşallah."

"Her derdin var bir çaresi"

CHP'li Samsun Milletvekili Çan, muhtarların sorunlarını dinledikten sonra şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızı dinledik. Bu yıl üretici için bir kabus yılı. Hem iklim etkisi hem tarım zararlıları, kahverengi kokarca gibi hem de ülke yönetiminden ekonomi yönetiminden kaynaklı olarak, sulama sorunları nedeniyle vatandaşımız az önce ayçiçeğinden bahsetti. Son bir haftada ayçiçek yağına iki kez zam geldi. Bunun tek bir sebebi var. Verimli tarım uygulamasını bir türlü beceremiyoruz. Bir devlet politikası haline getiremiyoruz. Olan yine tüketiciye oluyor, üreticiye oluyor. Yılda normalde bir defa, iki defa zamlanan ürünler son haftada 2 kez Ayçiçek yağına zam geldi. Bundan bir an önce kurtulmak lazım, bu kabustan. Vatandaşın derdini dinlemek ve anlamak gerekiyor. Bir tarım politikası uygulamak gerekiyor. Fındıkta, çeltikte, ayçiçeğinde, buğdayda, çayda, fıstıkta Türkiye'nin birinci partisi, her derdin var bir çaresi diyerek yaz boyunca çiftçilerinin yanında oldu onların seslerini dinledi."