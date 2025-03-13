CHP'li Yazgan: Bulgar Turistler Alışverişte Zorlanıyor - Son Dakika
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CHP'li Yazgan: Bulgar Turistler Alışverişte Zorlanıyor

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Ahmet Baran Yazgan, enflasyon nedeniyle Bulgar turistlerin Edirne'de rahat alışveriş yapamadığını belirtti.

13.03.2025 13:05
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(EDİRNE) - CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Bulgar turistlerin kur farkına rağmen pahalılıktan dolayı kentte rahatlıkla alışveriş yapamadığını söyledi. Yazgan, "Ülkemizdeki enflasyon açıkçası onların 20 liranın üzerindeki paralarına bile pahalı gelmeye başladı. Trajikomik bir durum, 'Bulgar levasıyla gelip istediği gibi alışveriş yapar' diyoruz ama aslında onlar bile çok rahat alışveriş yapamaz oldular" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Bulgar para birimi levanın 20 lirayı aştığını ifade etti. Yazgan, Bulgarların rahat alışveriş yapamadığı yerde Türk vatandaşının alışveriş yapmasının neredeyse imkansız olduğunu kaydetti.

"Benim gariban vatandaşım ne yapsın"

Yazgan, şunları söyledi:

"Bulgar levası, bizim ekonomimizin gereçke göstergesi değil, ekonomimiz çok daha kötü durumda. Baskılanan döviz paritesi var. Bulgar levası sabit kurla çalışan para birimi. Bizi Bulgar levası neden ilgilendiriyor? Bizim esnafımız, çalışan, üreten insanımız Bulgar levasıyla satış yapıyor. Bulgaristan gelen hemşerilerimiz burada alışveriş yapıyorlar. Tabi ki istiyoruz gelsinler, burada alışveriş yapsınlar ama ülkemizdeki enflasyon açıkçası onların 20 liranın üzerindeki paralarına bile pahalı gelmeye başladı. Trajikomik bir durum, 'Bulgar levasıyla gelip istediği gibi alışveriş yapar' diyoruz ama aslında onlar bile çok rahat alışveriş yapamaz oldular. Benim gariban vatandaşım ne yapsın. 10-15 bin lira emekli maaşı alan, aylık dul, yetim aylığı alan insanlarım ne yapsın? Açıkçası ne desek boş. Bir an evvel bunun çözülmesi, bir an evvel erken seçime gidilmesi ve ülkemizin yönetim sisteminin bütün paydaşların toplaşıp da ülkeyi yönetebildiği sisteme dönüştürülmesi gerektiğine inanıyoruz, bunun için çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP'li Yazgan: Bulgar Turistler Alışverişte Zorlanıyor - Son Dakika

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