İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Tuzla konuşmasında hakkında iddialarda bulunduğu avukatla ilgili resen soruşturma başlattı. Avukat, Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Tuzla mitinginde iddialarda bulunduğu avukat Mehmet Y. hakkında resen soruşturma açıldı. Yapılan incelemede şahsın Antalya Serik ilçesinde yurt dışına çıkmaya çalıştığı sırada yakalandı. 'Nüfus Ticareti' suçuyla gözaltına alınan şahsın işlemleri sürüyor. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › CHP Lideri'nin İddiası Üzerine Avukat Gözaltında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?