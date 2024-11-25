CHP Lideri Özgür Özel: "Taziye ziyaretinden terör çıkarmak kötücül aklın ürünüdür" - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

CHP Lideri Özgür Özel: "Taziye ziyaretinden terör çıkarmak kötücül aklın ürünüdür"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Taziye ziyaretinden terör çıkarmak, dünyanın en kötücül aklının ürünü olabilir" dedi.

25.11.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Taziye ziyaretinden terör çıkarmak, dünyanın en kötücül aklının ürünü olabilir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel partisinin İstanbul'da düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu.

Kayyum atamalarına tepki gösteren Özel, "Biz Esenyurt'u kaybettiğimizde nüfusu 90 bindi. AK Parti'den geri aldığımız 2019 seçimlerinde 1 milyon olmuştu. O aradaki dönemde Esenyurt Türkiye'nin kent suçluları açık hava müzesine dönmüştü. Yanı başındaki bir ilçede makul bir imar, bolca yeşillik, yaşam alanları varken Esenyurt'ta o çok katlı, insanların gökyüzünü göremediği, her bir karış yeşil alanın katledildiği o kent CHP'ye verildi. 5 yılın sonunda yapılan seçimlerde ise CHP Esenyurt'un vizyonuna uygun olarak belirlediği adayı Ahmet Özer ile bırakın o kenti kaybetmek, her iki Esenyurtludan birinin oyunu alan Ahmet özer ile yeniden kazandı. Ne olduysa orada oldu. Bir takım hesaplar yapanlar, CHP'nin milletle kurduğu ittifakını cezalandırmak ve çok istedikleri ama ellerine alamadıkları bir ilçe üzerinden bütün Türkiye'ye mesaj vermek istediler."

Tunceli ve Ovacık'taki kayyum atamalarına da değinen Özer, "Bu atamanın sebebi ise tamamen bir hazımsızlık. Yaptıkları iş 12 yıl önce yapılan bir taziyeyi suç olarak gösterip, 3 dönemdir seçmenlerin seçtiği belediye başkanına terörist yaftası yapıştırmaya çalıştılar. Taziye ölüye değil diriye verilir. Hiçbir anne baba evladının geçmişteki işlediği bir suçtan, evladının ölümünden sonra sorumlu tutulamaz. Oradaki bir taziye ziyaretinden terör çıkarmak hem de bunu 10 yıl görmeyip 10 yıl sonra soruşturma açmak, dünyanın en kötücül aklının ürünü olabilir. Kaldı ki dönemin savcısı belediye başkanımızı arayıp 'bir cenaze var. Ben bunu askerle yollarsam yeni bir çatışmada yok yere şehit veririm. Siz aile ile görüşseniz bu cenazeyi siz teslim etseniz olur mu ' sorusu üzerine, kaymakamın bilgisi dahilinde yapılmış bir cenaze töreninin o gün devlet adına CHP'li belediyeden rica edilmesi, bugün ise suç olarak gösterilip kayyum atanması son derece iki yüzlü çıkarcı bir durumun ta kendisidir" şeklinde konuştu.

"Paradan bir sıfır atıp ikiye böldüler"

Vatandaşın en büyük sıkıntısının ekonomi olduğunu vurgulayan Özgür Özel, "TÜRKİŞ'in rakamlarına göre yıllık mutfak enflasyonu yüzde 49. OECD verilerine göre Türkiye gıda enflasyonunda acık ara birinci. Yapılan en kıymetli çalışma asgari ücretlinin enflasyonu. Bir asgari ücretli ne yapıyor kira veriyor, zorunlu gıda harcamaları yapıyor. Bunun enflasyonu şu anda yüzde 79. Bugün asgari ücret 17 bin TL. Bir yıldır arttırılmıyor. Bugünkü asgari ücret verildiği günün 10 bin 200 TL'nin alım gücüne kadar indi. 1 Ocak'ta 17 bin asgari ücrete itiraz ediyorduk. 1 Ocak itibariyle asgari ücreti 10 bin lira yapmış durumdalar. Bugün asgari ücrete zam konuşuluyor. Geçmişte paradan altı sıfır atmakla övünenler, son 15 yılda paradan bir sıfır atıp ikiye bölmüş durumdalar. Tam 15 kat satın alma gücünün düştüğü bir süreçteyiz" açıklamalarında bulundu.

"Seçimi kazanıp Mustafa Kemal'in askerlerini, Mustafa Kemal'in ordusuna geri kazandıracağız"

Özgür Özel, ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen teğmenlere sahip çıkarak şunları söyledi;

"Kadın teğmenler arkadaşları ile birlikte geçen seneye kadar yapılan bir ritüeli tekrar etmişler, Mustafa Kemal'in askeri olduklarını söylemişlerdi. 8 gün kimse konuşmadı, milletimiz bunu hiç anormal karşılamadı. Hatta tüm medyada 3 kadının birinci olduğu bu süreç övülerek anlatıldı. Sayın Erdoğan teğmenin elini sıktı, hediyesini verdi, sohbet etti. 8 gün sonra ona birileri 'Türkiye'de bu tür görüntüler bize yaramıyor bize kavga lazım, kutuplaşma lazım' dedi diye gencecik teğmenlerin geleceklerini yok sayarak teğmenlere karşı sert bir dil kullandı. Güya teğmenler Mustafa Kemal'in askeriyiz demekle iktidara kafa tutmaya niyetleniyormuş. Saatleri sadece kendi işine gelen 20 - 23 yıl geriye tarihe çekerek oradan bir husumet üretmeye çalışıyorlar. Eğer bu söylemde geriye gideceksen kendi işine gelen bir tarihe gitme. Geriye git Mustafa Kemal'in askeri kimlermiş diye. O teğmenler Mustafa Kemal'in askeriyiz demeyip de kimin askeri olacaklardı. Mustafa Kemal'in ordusu 28 şubatta değil 100 yıl önce işgal güçlerine karşı duruyordu. 28 Şubat karşılaştırması değil işgal kuvvetlerini yenenler, destekleyenler noktasında bir konumlama daha doğru olacaktır. Aksi durumda Mustafa Kemal'in ordusuna rağmen o ordunun içinde farklı yapılar düşünülecekse, Mustafa Kemal'in askeriyiz yerine Fetullah Gülen'in askerleriyiz diyenleri ve onlara ne istediyse verenlerin 15 temmuz akşamı bu millete neler yaşattığını bir kez daha ifade etmek isterim. Bir kez daha uyarıyoruz. Bu işleri bırakın. Velev ki bu teğmenlere dokundunuz ve görevlerinden uzaklaştırdınız. Biz CHP olarak o teğmenlere teker teker sahip çıkacağız. Gelecek seçimi kazanıp Mustafa Kemal'in askerlerini, Mustafa Kemal'in ordusuna geri kazandıracağız" - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Yönetim, Özgür Özel, Politika, istanbul, Ekonomi, Yerel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Lideri Özgür Özel: 'Taziye ziyaretinden terör çıkarmak kötücül aklın ürünüdür' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:40 Görüntü Türkiye’den Yolun ortasında donan at, kaskatı kesildi Görüntü Türkiye'den! Yolun ortasında donan at, kaskatı kesildi
11:58 Fenerbahçe’ye şok: Aylar önce anlaştıkları futbolcu başka takıma gidiyor Fenerbahçe'ye şok: Aylar önce anlaştıkları futbolcu başka takıma gidiyor
11:52 İstanbul’daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu
10:43 CHP’li Karabat’tan gündem yaratacak iddia: 200 TL’ye tüm kimlik bilgileriniz satılık CHP'li Karabat'tan gündem yaratacak iddia: 200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
20:42 Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor
19:52 Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı
19:35 Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe maçının tribünden izledi Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe maçının tribünden izledi
19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
19:10 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı
18:24 Samsunspor ile Alanyaspor yenişemedi Samsunspor ile Alanyaspor yenişemedi
18:24 Saadet Partisi’nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan
18:18 Survivor 2025 All Star-Gönüllüler Sezonu İçin İlk Yarışmacı Belli Oldu Survivor 2025 All Star-Gönüllüler Sezonu İçin İlk Yarışmacı Belli Oldu
18:17 Teyze Elif Akyüz Düştü, Hayatını Kaybetti Teyze Elif Akyüz Düştü, Hayatını Kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 13:11:01. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Lideri Özgür Özel: "Taziye ziyaretinden terör çıkarmak kötücül aklın ürünüdür" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.