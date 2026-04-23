CHP Malatya'dan 23 Nisan Kutlaması

23.04.2026 12:37
CHP Malatya İl Örgütü, 23 Nisan'da Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve bağımsızlık vurgusu yaptı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - CHP Malatya İl Örgütü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende konuşan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, "Bugün sadece bir bayramı kutlamıyor, tam bağımsızlık inancımızı ve halkın kendi kaderini tayin etme iradesini selamlıyoruz" dedi.

CHP Malatya İl ve ilçe örgütü yöneticileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan CHP İl Başkanı Barış Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"23 Nisan 1920, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ilan edildiği gündür. Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık savaşımızı yönettiği Gazi Meclisimiz, Cumhuriyetimiz gibi sonsuza kadar yaşayacaktır."

Bugün sadece bir bayramı kutlamıyor; tam bağımsızlık inancımızı ve halkın kendi kaderini tayin etme iradesini selamlıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu, kurtarıcımız Mustafa Kemal Atatürk, bu özel günü 23 Nisan'da çocuklarımıza armağan ederken yalnızca bir bayram vermedi. Bu ülkenin geleceğini, umudunu ve yarınlarını çocuklara emanet etti. ve o gün çocuklara şu sözü verdi: Güvende olacaksınız, eşit olacaksınız, özgür olacaksınız."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 23 Nisan, Malatya, Yerel, Son Dakika

