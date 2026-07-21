CHP Manisa Gençlik Kolları İstifa Etti - Son Dakika
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CHP Manisa Gençlik Kolları İstifa Etti

21.07.2026 18:04
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CHP Manisa İl Gençlik Kolları, mücadeleye devam etmek için görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

(MANİSA) - CHP Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Çabuk, 17 ilçe gençlik kolları başkanı ve yönetimleriyle birlikte görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. Çabuk, kararın mücadeleden vazgeçmek anlamına gelmediğini belirterek, çalışmalarını Özgür Özel'in liderliğinde sürdüreceklerini ifade etti.

CHP Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Çabuk, 17 ilçe gençlik kolları başkanı ve yönetimleriyle birlikte görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. Çabuk, şunları kaydetti:

"17 ilçe gençlik kolu başkanımızla ve yönetimlerimizle birlikte bulunduğumuz görevlerden istifa etme kararı aldık. Bu bir vazgeçiş değildir. Bu, inandığımız değerlerden geri adım atmak değildir. Bu mücadeleyi büyütmektir, bu iktidar yürüyüşünü saraydan icazetle değil halkın yanında sürdürmektir. Bizler bu görevlere makam için değil; Cumhuriyet'e, demokrasiye, adalete ve halkın iradesine olan inancımız için geldik. Aynı inançla bugün görevlerimizi bırakıyor, ancak mücadelemizi asla bırakmıyoruz. Bizim yolumuz; korkunun değil cesaretin, suskunluğun değil hakikatin, teslimiyetin değil mücadelenin yoludur. Asıl mücadele bundan sonra başlıyor. Çünkü değişim yalnızca makamlarla değil; yürekle, vicdanla ve sarsılmaz bir inançla yürütülür. Cumhuriyet Halk Partisi, kişilerin, atanmışların değil; örgütün, mücadelenin ve halkın partisidir. ve gerçek Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden öte bir kıvılcımdır, bir devrimdir. Cumhuriyet Halk Partisi gençler neredeyse oradadır."

Çabuk, açıklamasında Özgür Özel'in liderliğinde siyasi mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu nedenle bugün de seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde, örgütümüzle omuz omuza, iktidar yürüyüşünü kararlılıkla sürdüreceğiz. Bizim bağlılığımız makamlara, çatılara değil; partimizin değerlerine, Cumhuriyet'e ve halkın umudunadır. Sarayın kurduğu düzenin ve bu düzeni ayakta tutan anlayışın karşısında dün neredeysek, yarın da aynı yerde olacağız. Hiçbir baskı, hiçbir hesap ve hiçbir güç bizi bu yoldan döndüremeyecektir. Bu zamana dek bizimle beraber yürümüş her bir yoldaşımızı yeni bir yol açmaya, yanımıza bekliyoruz. Mücadelemiz bir, bütün ve iktidar yolunda devam edecek! Biz görevlerimizden istifa ediyoruz; ancak inancımızdan, arkadaşlığımızdan ve memleket sevdamızdan istifa etmiyoruz."

Mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Çabuk, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"İktidar yürüyüşü sürecek. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında adalet mücadelemiz sürecek. Halkın umudu büyümeye devam edecek. ve biz, seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde, iktidarı halkla buluşturuncaya kadar yürümeye devam edeceğiz. Bugüne kadar birlikte yol yürüdüğümüz, omuz omuza mücadele ettiğimiz herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Çünkü isimler değişir, görevler değişir; fakat memleket sevdası, Cumhuriyet aşkı ve mücadele azmi asla değişmez. Biz buradayız. ve dün olduğu gibi bugün de, yarın da tek sözümüz var: Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber, ya hiçbirimiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Manisa Gençlik Kolları İstifa Etti - Son Dakika

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