CHP Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye Devlet Hastanesi önüne üst geçit yapılmamasına tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye Devlet Hastanesi önüne üst geçit yapılmamasına tepki gösterdi

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CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye Devlet Hastanesi önünde üst geçit yapılmamasına tepki gösterdi. Kaza sonucu ağır yaralanan bir yayanın kardeşi de üst geçit talebinde bulundu. Milletvekili Kaya, Meclis kürsüsünde defalarca dile getirdikleri ölümlü kazaların devam ettiğini belirterek, hala bir geçiş yolu yapılmadığını söyledi.

06.06.2024 12:24
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(OSMANİYE)- CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye Devlet Hastanesi önüne üst geçit yapılmamasına tepki gösterdi. Kaya, "Kaç kere Meclis kürsüsünde dile getirdik. İnsanlar ölüyor. İnsanlar bu ölüm yolunda, hastane kavşağında hayatını kaybediyor dedik ama sizin duyan kulaklarınız sağır oldu, gören gözleriniz kör oldu adeta. Halen buraya bir geçiş yolu bir yayalaştırma yapmadınız" dedi.

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, dün yine bir kazanın meydana geldiği Osmaniye Devlet Hastanesi önünde açıklama yaptı. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayanın araç çarpması sonucunda ağır yaralandığı kazada, kazazedenin kardeşi de üst geçit olmamasına tepki gösterdi.

"Hastaneden çıkan insanlar nasıl karşıya geçecek?"

Kardeşinin şeker hastalığı için tedaviye geldiğini söyleyen vatandaş, "Kardeşim şu anda yoğun bakımda yatıyor. Buraya bir üst geçit istiyoruz. Bugüne kadar kaç kez kaza oldu, ölenler oldu. Artık üst geçit olmasını istiyoruz. Arabalar alttan mı geçsin üstten mi geçsin bir çare bulun buraya. Benim kardeşim mazurlara bakıyor. Gözleri görmüyor, şeker hastasıydı hastaneye tedavi için gelmişti. Hastane çıkışı kaza yaptı. Şimdi yoğun bakımda yatıyor" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Asu Kaya ise "Kaç kere Meclis kürsüsünde dile getirdik. İnsanlar ölüyor. İnsanlar bu ölüm yolunda, hastane kavşağında hayatını kaybediyor dedik ama sizin duyan kulaklarınız sağır oldu gören gözleriniz kör oldu adeta. Halen buraya bir geçiş yolu bir yayalaştırma yapmadınız. Bu süratle geçen yollarda hastaneden çıkan hasta insanlar nasıl geçecek" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye Devlet Hastanesi önüne üst geçit yapılmamasına tepki gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye Devlet Hastanesi önüne üst geçit yapılmamasına tepki gösterdi - Son Dakika
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