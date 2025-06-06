CHP Milletvekili Evrim Karakoz: Alım Gücü Kalmadı, Hayvancılık Sıkıntıda - Son Dakika
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CHP Milletvekili Evrim Karakoz: Alım Gücü Kalmadı, Hayvancılık Sıkıntıda

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06.06.2025 02:58  Güncelleme: 05:29
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CHP Milletvekili Evrim Karakoz: Alım Gücü Kalmadı, Hayvancılık Sıkıntıda
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CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Aydın'daki hayvan pazarını ziyaret ederek besicilerin yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. Alım gücündeki düşüşe ve gıda fiyatlarındaki artışa vurgu yaptı. Tarım Bakanı'na ve iktidara tarım ve hayvancılığın desteklenmesi çağrısında bulundu.

Haber: Özgür Dedeoluk

(AYDIN)-CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, hayvan pazarlarını ziyaret edip besicilerin sorunlarını dinledi. Karakoz,"Millette alım gücü kalmadı. Emekli maaşının 14.000 lira olduğu yerde, asgari ücretin 22.000 lira olduğu yerde; insanlarımız bırakın burada kurbanlık hayvan almayı, kasaptan kıyma, et alamaz duruma geldi"dedi.

Aydın Efeler Çeştepe Hayvan Pazarı'nı ziyaret ederek hayvan üreticileri ile bir araya gelen CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, bayram ikramiyelerinin artması gerektiğini söyledi. Karakoz şunları söyledi:

"Bugün Efeler Belediye Başkanımız Anıl Yetişkin ile birlikte hayvan pazarını dolaştık. Geçen yıllara göre burada kalabalık çok az, alım yok satım yok. Satıcı da mutsuz alıcı da mutsuz. Üreticilerimiz diyor ki yem pahalı, saman pahalı. Evet fiyatlar geçen seneyle neredeyse aynı. Ama görüştüğümüz her üretici diyor ki geçen seneden satışlar katbekat daha düşük. Millette alım gücü kalmadı. Emekli maaşının 14.000 lira olduğu yerde, asgari ücretin 22.000 lira olduğu yerde; insanlarımız bırakın burada kurbanlık hayvan almayı, kasaptan kıyma, et alamaz duruma geldi. Bu iş böyle yürümez.

Buradan Tarım Bakanına ve iktidara sesleniyoruz. Diyoruz ki bu ithalat lobisinin arkasında gitmekten vazgeçin. Bu tarımda, hayvancılıkta ithalatı sonlandırın. Çiftçimizi, hayvancımızı destekleyin. Emeklimizin, emekçimizin daha iyi geçinmesi için gerçek enflasyon oranlarında zam yapın. Bayram ikramiyelerini de yükseltin. Vatandaşımızın; hem alıcının, hem satıcının yüzünü güldürün. Her zaman söylüyoruz; bu yokluğun, bu yoksulluğun var bir çaresi, o da Cumhuriyet Halk Partisi" ifadelerini kullandı.

Bir besici ise, "Her şey bitmiştir yani şu an. Gerçekten zor durumdayız. Zaten satışlar yok. Yemler aldı başını gidiyor. Şu anda yem 850 lira. Hayvan geçen sene sattık 20 bine şu anda 12-13 bin lira. Yani ne olacak bilmiyorum. Allah sonumuzu hayır getirsin. Yalnız hayır diye bir şey kalmamıştır yani. Gerçekten ülkeyi bitirdiler. Yani bana göre geri dönüşü olmayan bir yola girmişiz şu an. İnşallah giderler biz de kurtuluruz, ülke de kurtulur" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Milletvekili Evrim Karakoz: Alım Gücü Kalmadı, Hayvancılık Sıkıntıda - Son Dakika

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