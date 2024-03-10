CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan, tır kuyruklarına tepki gösterdi

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UĞUR İSTANBULLU

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, " Hopa'dan başlayıp Arhavi'ye kadar uzanan bir tır kuyruğu ile karşı karşıyayız. Bu tır kuyruğunun ortadan kalkması için nasıl ve ne zaman acil bir önlem alacaksınız merak ediyorum. Bir yetkili bu kadar mı duyarsız ve kayıtsız olur? İlla bir ölüm mü olması lazım, hiç mi utanmıyorsunuz yazıklar olsun başka bir şey demiyorum" dedi.

CHP Artvin Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Uğur Bayraktutan Hopa Sarp Sınır Kapısı'ndan, Arhavi'ye kadar uzanan tır kuyruklarını görüntüleyerek yetkililere tepki gösterdi.

"BU YOLDA İLLA BİR ÖLÜM MÜ OLMASI LAZIM"

Bayrak Tutan şunları söyledi:

"Görüldüğü üzere Karadeniz sahil yolundaki tır kuyruğu devam ediyor ve bütün uyarılarımıza rağmen. Bütün yapmış olduğumuz açıklamalara rağmen her iki şeritteki tehlike devam ediyor. Yetkililere buradan bir kez daha sesleniyorum. İlla bir ölüm mü olması lazım. Dünyanın neresinde görülmüştür bir transit yol üzerinde, her iki tarafta sağlı sollu tırların park ettiği bir tablo hangi çağdaş bir batı ülkesinde görülmüştür? Bu konuda yapmış olduğumuz basın açıklamaları ve daha önce çekmiş olduğumuz video kayıtları, TBMM' de getirdiğimiz itirazlara rağmen ne yazık ki yetkililer tarafından dikkate alınmamıştır. Ben buradan bir kez daha yetkililere sesleniyorum. Bakın Sarp Sınır Kapısı'ndan bu tarafa doğru Hopa'dan başlayıp Arhavi'ye kadar uzanan bir tır kuyruğu ile karşı karşıyayız. Bu tır kuyruğunun ortadan kalkması için nasıl ve ne zaman acil bir önlem alacaksınız merak ediyorum. Bir yetkili bu kadar mı duyarsız ve kayıtsız olur? İlla bir ölüm mü olması lazım, hiç mi utanmıyorsunuz yazıklar olsun başka bir şey demiyorum."