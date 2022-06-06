CHP Milletvekilleri Gökan Zeybek ve Müzeyyen Şevkin Iğdır'da Vatandaşı Dinledi - Son Dakika
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CHP Milletvekilleri Gökan Zeybek ve Müzeyyen Şevkin Iğdır'da Vatandaşı Dinledi

06.06.2022 18:47

Iğdır’a gelen CHP milletvekilleri Gökan Zeybek ve Müzeyyen Şevkin, merkez ve ilçelerinde 4 gün boyunca çiftçi, esnaf, vatandaş ve memurlarla görüştü. Şevkin, "Zengini daha zengin yapıp fakiri hiç düşünmeyen, insanların 'acımızdan ölüyoruz' dediğinde 'nankörlük yapmayın' diyen değil vatandaşına küfretmeyen bir cumhurbaşkanıyla yönetilmek istiyoruz. Ötekileştirmekten bıktık biz kadınlar olarak şiddete cinayet uğramaktan bıktık. Çiftçiler olarak hakir görülmekten bıktık" dedi.

SERDAR ÜNSAL

Iğdır'a gelen CHP milletvekilleri Gökan Zeybek ve Müzeyyen Şevkin, merkez ve ilçelerinde 4 gün boyunca çiftçi, esnaf, vatandaş ve memurlarla görüştü. Şevkin, "Zengini daha zengin yapıp fakiri hiç düşünmeyen, insanların 'acımızdan ölüyoruz' dediğinde 'nankörlük yapmayın' diyen değil vatandaşına küfretmeyen bir cumhurbaşkanıyla yönetilmek istiyoruz. Ötekileştirmekten bıktık biz kadınlar olarak şiddete cinayet uğramaktan bıktık. Çiftçiler olarak hakir görülmekten bıktık" dedi.

CHP İstanbul milletvekili Gökan Zeybek ve Adana milletvekili Müzeyyen Şevkin, Iğdır ve ilçelerinde incelemelerde bulunarak halkın sorunlarını dinledi. Milletvekillerine dert yanan çiftçi, esnaf, vatandaş hayvancılığın öldüğünü, ekilen ürünün para etmediği, mazot, gübre fiyatlarının her geçen arttığını belirterek bu pahalılıktan kurtulmak istediklerini söyledi.

"İNSANLAR MAZOT FİYATLARINDAN ARAÇLARINA BİNEMİYOR"

Iğdırlı vatandaş, "Sağ olsunlar her şeyi bitirdiler bu ülkede. Allah'ın izniyle bu ülkeyi nasıl kurmuşsak öyle sahip çıkacağız, bu ülkeyi bunların elinden kurtaracağız" dedi. Milletvekili Müzeyyen Şevkin ise şunları söyledi:

"Zengini daha zengin yapıp fakiri hiç düşünmeyen, insanların 'acımızdan ölüyoruz' dediğinde 'nankörlük yapmayın' diyen değil vatandaşına küfretmeyen bir cumhurbaşkanıyla yönetilmek istiyoruz. Ötekileştirmekten bıktık biz kadınlar olarak şiddete cinayet uğramaktan bıktık. Çiftçiler olarak hakir görülmekten bıktık, insanlar mazot fiyatından araçlarına binemiyor. Öğrenciler yurtlarda yer bulamadığından banklarda yattı terörist muamelesi yaptılar. Hayvancılığı bitirdiler yem fiyatları yükseldi. Yurt yapmadılar."

"ÇİFTÇİLİK YAPAMIYORUM"

Ali Taştan, "Çiftçilik yapıyordum şimdi yapamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum ikinci Çukurova ama gel gelelim mazot 30 lira, gübre bin lira, nasıl çiftçilik yapayım. Eskiden mazot, gübre ucuzdu yapıyordum. Ben şimdiye kadar böyle hükümet görmedim. Buradan sayın cumhurbaşkanına sesleniyorum her şey senin elinde sen istediğini yaparsın istemediğini yapmazsın. Geçen gün buğday geldi. Ak Partili olmadığım için buğday zehirli denildi. Artık eski devir değil cahillikler bitti, 4 yaşındaki çocuğu bile kandıramazsınız" diye konuştu.

Arıcılık yapan bir vatandaş ise, "Ben arıcılık yapıyorum az destek alıyorum. Mazot 30 TL'yi bulacak. Eskiden pancar ekiliyordu şimdi ekilmiyor. Ben 71 yaşındayım hala çalışıyorum" dedi.

CHP Milletvekilleri Gökan Zeybek ve Müzeyyen Şevkin Iğdır'da Vatandaşı Dinledi
CHP Milletvekilleri Gökan Zeybek ve Müzeyyen Şevkin Iğdır'da Vatandaşı Dinledi
CHP Milletvekilleri Gökan Zeybek ve Müzeyyen Şevkin Iğdır'da Vatandaşı Dinledi
CHP Milletvekilleri Gökan Zeybek ve Müzeyyen Şevkin Iğdır'da Vatandaşı Dinledi

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Müzeyyen Şevkin, Gökan Zeybek, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Milletvekilleri Gökan Zeybek ve Müzeyyen Şevkin Iğdır'da Vatandaşı Dinledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Milletvekilleri Gökan Zeybek ve Müzeyyen Şevkin Iğdır'da Vatandaşı Dinledi - Son Dakika
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