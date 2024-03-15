CHP Muğla Büyükşehir Adayı Ahmet Aras projelerini tanıttı - Son Dakika
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CHP Muğla Büyükşehir Adayı Ahmet Aras projelerini tanıttı

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, projelerini Menteşe Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde açıkladı. Aras, çiftçiden işçiye, memurdan gence tüm yurttaşlarla birlikte özgürlüğü, Cumhuriyeti ve eşitliği savunacaklarını belirtti. Projeleri arasında Güçlü Kurumsal Yapı, Güçlü Muğla Lobisi, İmar Planları, Güçlü Altyapı, Üstyapı, Dirençli Kent, Ulaşım, Ekoloji, Enerji, Sağlık, Spor, Eğitim, Tarım ve Hayvancılık, Sosyal Belediyecilik, Gençlik Politikaları, Kültür Sanat, Turizm ve Hedef İçin Ortaklıklar konuları yer alıyor.

15.03.2024 23:15  Güncelleme: 23:18
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CHP Muğla Büyükşehir Adayı Ahmet Aras projelerini tanıttı

MUĞLA - CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Menteşe Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde projelerini açıkladı.

Aras, yaklaşık 180 projesini teker teker anlatmadan önce, "Biz Muğlalı olarak çiftçisinden, işçisine, memurundan, gencine tüm yurttaşlarımız ile birlikte baskıya karşı özgürlüğü geleceğe karşı Cumhuriyeti aydınlatmayı ve eşitliği savunacağız. Hepimize şu şekilde insanca yaşayacağız" dedi.

Projelerinden biri olan Güçlü Kurumsal Yapı adı altında yapacaklarını dile getiren Aras, "Güçlü örgüt yapısı ile tabi ki desteklenmesi gereken bir konu daha var. Güçlü bir bütçe. Muğla'mızın nüfusuna ve bütçesine bakıldığı zaman veya trafiğine baktığınız zaman aslında bütçemizin gerçekten de büyük olmadığını görüyoruz. Muğla'mızın nüfusu 1 milyon 46 bin. Ancak yaz nüfusuna baktığınız zaman yaklaşık 5 milyona kadar yükselen bir nüfus hareketi ile karşı karşıya kalıyoruz. Kıyı kentlerimiz de dahil tabi ki. Ama karşılığında merkezi bütçeden aldığımız paylarda ciddi bir sıkıntı var. Yani 1 milyonluk bir kentin bütçesi katma değeri ve nüfus hareketlerine baktığımız zaman şu andaki bütçemizin en az 4 katı belki de 16 katına kadar yükselmesi gerekiyor. Bunun için güçlü bir bütçe yapısı oluşturmamız gerekiyor ve gelirlerimizin öz gelirlerimizin yaptığımız çalışmalar ve faaliyetler ile arttırılması gerekiyor. Burada merkezi hükümetin çok büyük bir önemi var. Çünkü bize hak ettiğimizi vermiyor. 1 Milyonluk nüfusa göre vergi gelirleri ile aldığımız pay ile biz kendi yağımız ile kendi öz gelirlerimiz ile bu kadar büyük bir coğrafyada her yere yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras'ın projeleri Güçlü Kurumsal Yapı, Güçlü Muğla Lobisi, İmar Planları, Güçlü Altyapı, Üstyapı, Dirençli Kent, Ulaşım, Ekoloji, Enerji, Sağlık, Spor, Eğitim, Toplumsal Eşitlik, Tarım ve Hayvancılık, Sosyal Belediyecilik, Gençlik Politikaları, Kültür Sanat, Turizm ve Hedef İçin Ortaklıklar konuları hakkında bilgiler verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel CHP Muğla Büyükşehir Adayı Ahmet Aras projelerini tanıttı - Son Dakika

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