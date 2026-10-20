CHP Muğla İl Başkanlığı, gözaltına alınan Milas Belediye Başkanı Topuz\'a destek verdi

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - CHP Muğla İl Başkanlığı, "Milas Belediyesi'nin daha önce cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu bir ihale dosyasına ilişkin soruşturma kapsamında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un gözaltına alınmasıyla ilgili gelişmelerin yakından takip edildiğini" belirterek, "Soruşturmanın tüm yönleriyle, şeffaflık ve hukuk ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP Muğla İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Milas Belediyesi'nin daha önce cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu bir ihale dosyasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleşen gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.

Süreç içerisinde Fevzi Topuz ile bizzat görüşüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kendisinin sakin, moralli ve süreci metanetle karşıladığını gözlemledik. Başkanımızın yanında olduğumuzu ve sürecin her aşamasını yakından takip ettiğimizi özellikle belirtmek isteriz. Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Başkanlığı olarak hukukun üstünlüğüne, masumiyet karinesine ve adil yargılanma hakkına olan inancımız tamdır. Soruşturmanın tüm yönleriyle, şeffaflık ve hukuk ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini bekliyoruz. Milas Belediye Başkanımız Sayın Fevzi Topuz'un yanındayız. Adaletin ve hukukun gereğinin yerine getirileceğine, gerçeklerin açıklığa kavuşacağına inanıyoruz."