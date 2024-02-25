CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun\'dan yerel yönetimlere tepki

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CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, "Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Hatay'da: 'Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı' dedi ve adeta 'oy yoksa hizmet de yok' diyerek vatandaşlarımızı tehdit etti. Biz Muğla'da bugüne kadar hiçbir tehdide boyun eğmedik. Kendi göbeğimizi kendimiz kesebildik. Kendi üretimlerimizle kendi işimizi gördük. Bundan sonra da başaracağız. O iradeye ve tüm tehditlere inat şehrimizi, kentimizi bu zihniyetin talanından koruyarak yine sosyal belediyecilik, halk için belediyecilik yapmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Muğla milletvekili Cumhur Uzun, Bozburun Yarımadası İçme Suyu Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Uzun, şunları söyledi:

"ONAY GEREKEN BU PROJELER MERKEZİ İDARE TARAFINDAN BÜYÜK BİR KISKANÇLIKLA YA UZUN SÜRE BEKLETİLMEKTE YA DA HİÇ ONAYLANMAMAKTADIR"

"Bugün, 70 yıllık bir özlemin sona ermek üzere olduğu bir projenin tanıtımı nedeniyle buradayız. Su hayattır. Hayatın var olabilmesi için o suyun ihtiyaç olduğu her damlasının akıtılması gerekir. ve bu proje, bu ihtiyaca dönük ve önemli bir projedir. Yöremiz çok hızlı büyümekte ve özellikle yaz aylarında nüfusumuz çok artmaktadır. Bu nedenle de birçok ihtiyaç planlanandan daha fazla ve hızla büyümektedir. Buna bağlı hizmetlerin de bir an önce devreye alınması gerekmektedir. Bu konuda, hemen harekete geçen belediyelerimiz maalesef merkezi yönetimin bazı zorluklarını aşmak zorunda kalmaktadır. Bazen çalışmalar yetersiz görülebiliyor olabilir ancak asıl yetersizlik ülkeyi 22 yıldır yönetmekte olan zihniyetten ileri gelmektedir. Projesi hazır, ihtiyaç olup olmadığı doğru tespit edilmiş ve hatta finansmanının hazır olduğu, öz kaynaklarla yapılacak hizmetler dahi merkezi yönetimin imzasına takılmaktadır. Sadece onay gereken bu projeler merkezi idare tarafından büyük bir kıskançlıkla ya uzun süre bekletilmekte ya da hiç onaylanmamaktadır. İktidar yöreye gelecek hizmet için atması gereken imzaları atmamakta. Bu, hizmetlerin gecikmesine ya da tamamen yapılamamasına neden olmaktadır.

"TÜM TEHDİTLERE İNAT ŞEHRİMİZİ, KENTİMİZİ BU ZİHNİYETİN TALANINDAN KORUYARAK HALK İÇİN BELEDİYECİLİK YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Hatay'da: 'Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı' dedi ve adeta 'Oy yoksa hizmet de yok' diyerek vatandaşlarımızı tehdit etti. Biz Muğla'da bugüne kadar hiçbir tehdide boyun eğmedik. Kendi göbeğimizi kendimiz kesebildik. Kendi üretimlerimizle kendi işimizi gördük. Bundan sonra da başaracağız. Özverili ve tahammüllü olmamız gerekecek ancak biz özgürlüğümüzden ve inandığımız değerlerden vazgeçmektense; aç kalmayı, susuz kalmayı, yüreğimize taş basmayı bilen bir toplumuz. O iradeye ve tüm tehditlere inat şehrimizi, kentimizi bu zihniyetin talanından koruyarak yine sosyal belediyecilik, halk için belediyecilik yapmaya devam edeceğiz.

"RANTÇILARA DEĞİL, HALKA HİZMET ETMEK İSTEYENLER HER ZAMAN BAŞARMIŞTIR"

Biz mazeret değil, iş ve hizmet üreten bir belediyecilikle Muğla'mıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Elbette mazeret üretmeyeceğiz, iktidarın engellemelerine ve tehditlerine rağmen vatandaşlarımıza hizmet ettik yine edeceğiz. Çıkış yollarını her zaman bulduk yine bulacağız. Rantçılara değil, halka hizmet etmek isteyenler her zaman başarmıştır. İşte o hizmetlerden birini bugün burada görüyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışında yapacak olduğumuz bayrak değişikliğinin yapılacak olan hizmetlerin aksamasına hiçbir şekilde sebep olmayacağını da bilmenizi isterim. Aynı şevkle yeni adaylarımızla beldemize, belediyemize, kentimize hizmet etmek için sabırsızlıkla bekleyen arkadaşlarımızla aynı yolda devam edeceğiz."