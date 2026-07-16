Nazilli'de Görevden Alınan CHP İlçe Başkanı Parti Binasından Ayrıldı

(AYDIN) - CHP Nazilli İlçe Başkanlığı görevinden alınmasının ardından parti binasında nöbete başlayan Sema Aslıhan Ökmen binadan ayrıldı. Ökmen, MYK tarafından görevlendirilen yeni ilçe başkanı ve ekibini tanımadıklarını söyledi.

CHP Nazilli İlçe Başkanlığı görevinden alınmasının ardından parti binasında nöbete başlayan Sema Aslıhan Ökmen, başkanlığa getirilen Naim Atmaca'nın binaya girmesine izin vermemiş, "Atamayla gelen kişiyi tanımıyoruz. Seçilmiş iradeye sahip çıkacağız" demişti.

Ökmen, yönetim kurulu üyeleri, partililer ve belediye meclis üyeleriyle birlikte bugün binadan ayrıldı.

Parti binasında son kez basın açıklaması yapan Ökmen, örgüt iradesini savunduklarını belirterek, MYK tarafından görevlendirilen yeni ilçe başkanı ve ekibini tanımadıklarını söyledi.