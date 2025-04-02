CHP'nin Boykot Çağrısı Esnafı İsyan Ettirdi - Son Dakika
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CHP'nin Boykot Çağrısı Esnafı İsyan Ettirdi

CHP\'nin Boykot Çağrısı Esnafı İsyan Ettirdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin boykot çağrısı, CHP'li esnaflar arasında tepkiye yol açtı. Bir esnaf, çağrı sonrası üyeliğini iptal ederek parti kartını kırdı. Esnaf, boykotun tamamen yanlış olduğunu belirtti.

02.04.2025 15:26  Güncelleme: 15:31
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yapılan boykot çağrısı, CHP'li esnafı isyan ettirdi. CHP üyesi olduğunu iddia eden bir esnaf, boykot çağrısı sonrası üyeliğini iptal ettiğini belirterek üye kartını kırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Nisan'da yapılacak olan boykotu desteklediğini duyurmuştu. CHP tarafından desteklenen 'boykot' çağrısı, esnafta ise yeterli karşılığı bulamadı. CHP üyesi olduğunu iddia eden Ankara Hal esnafı Hamza Doğan, üyeliğini iptal ederek CHP üye kartını kırdı.

"Kendi malımızı kendimiz boykot ediyoruz, var mı böyle bir şey"

Esnaf Hamza Doğan, yapılan boykot çağrısına karşı olduğunu belirterek, "Bugün belli olur, henüz bir şey yok. Ben karşıyım buna. Yazık değil mi geçmişte savaşan askerlerimize. Toprak için savaştık, yurt için savaştık. Kendi malımızı kendimiz boykot ediyoruz, var mı böyle bir şey? Zaten etrafımız düşmanla sarılı, dostumuz yok. Kesinlikle karşıyım, CHP'nin yaptığı yanlış bir şey ve üye olduğum halde, üyeliğimi de sildirdim. Kartta cebimde. Gözünüzün önünde şimdi kıracağım. Kırdım gitti. Bizim millet boykota uymaz, ben öyle tahmin ediyorum. O zaman biz en büyük vatan hainiyiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel CHP'nin Boykot Çağrısı Esnafı İsyan Ettirdi - Son Dakika

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