CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Ön Seçimi Erzurum'da Devam Ediyor - Son Dakika
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CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Ön Seçimi Erzurum'da Devam Ediyor

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı için yaptığı ön seçim Erzurum'da yoğun katılımla sürüyor. Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçimde, partinin üyesi olmayan vatandaşlar da oy kullanabilmekte.

23.03.2025 14:05  Güncelleme: 14:52
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(ERZURUM) - CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçimi için oy kullanma işlemi Erzurum'da da yoğun bir katılımla devam ediyor. Yakutiye İlçe Başkanı Ekrem Ekmekçi, "Özellikle partimize üye olmayan gönüllü vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Bu da bizi memnun ediyor" dedi.

CHP'nin, bir sonraki seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi amacıyla yapılan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçim için oy kullanma işlemi devam ediyor. Erzurum'da il ve ilçe başkanlıklarında kurulan sandıklarda oy kullanan vatandaşlar, Ekrem İmamoğlu'na destek verdiklerini belirtti.

Erzurum'da toplamda 5 bin 700 CHP üyesi oy kullanacak. Bunun yanı sıra, parti üyesi olmayan vatandaşlar için de il ve ilçe başkanlıklarında Dayanışma Sandığı kuruldu. Sabah saat 8 itibarıyla başlayan oy verme işlemi, halkın yoğun katılımıyla devam ediyor. CHP Yakutiye İlçe Başkanı Ekrem Ekmekçi, seçimle ilgili yaptığı açıklamada, bu sürecin yalnızca bir aday seçimi değil, Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin bir parçası olduğunu vurguladı. Ekmekçi, "Sabah saat yedi itibari ile ilçe binamızı açtık. Sandıklarımız kurduk. Saat 9 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı. Özellikle partiize üye olmayan gönüllü vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Bu da bizi memnun ediyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Ön Seçimi Erzurum'da Devam Ediyor - Son Dakika

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