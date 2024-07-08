Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 16. dönem Milletvekili Orhan Yağcı (87) hayatını kaybetti.
13 Haziran 1977 ile 12 Eylül 1980 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmış CHP Milletvekili Orhan Yağcı hayatını kaybetti. 87 yaşında hayatını kaybeden Yağcı'nın cenazesi yarın Bozüyük Kasımpaşa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Asri Mezarlığına defnedilecek. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › CHP'nin eski milletvekili Orhan Yağcı hayatını kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?