CHP'nin Geleceği Türkiye'nin Geleceği

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, partisiyle ilgili gelişmelere değinirken, "Bu mesele artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesi olmaktan çıkmıştır. Bu mesele Türkiye meselesidir. Türkiye'de demokrasi devam edecek mi, serbest seçimler devam edecek mi, rejim bizim bildiğimiz şekilde kalacak mı, kalmayacak mı meselesidir" dedi.

Yalıcı, Kurban Bayramı kapsamında partililerle düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı açıklamada, partisinin 38. Olağan Genel Kurultayı'nın iptali ve genel merkezinin polis müdahalesiyle tahliyesine değindi.

Sürecin yalnızca CHP'nin değil, Türkiye'nin demokrasi meselesi olduğunu vurgulayan Halıcı, birlik ve dayanışma çağrısı yaptı.

Halıcı, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu yanlış zihniyetle, 'butlancıyız' deyip, partinin kapılarını kırıp, genel merkezimizi işgal edenlerle, işbirlikçilerle, sarayın işbirlikçileriyle iş tutanlar bizden değildir. Hiçbir zaman olmamıştır. Sosyal medyada yazıp çizenler böyle bir dönemde partinin aleyhine, genel başkanın aleyhine, partinin seçilmişlerinin, il başkanından milletvekiline aleyhine konuşanlar bizden değildir, hiç olmamışlardır. Silin onları, silin. Gönül dünyanızdan da silin, ajandanızdan da silin."

Birlik, beraberlik yapılacak insanlar böyle zor zamanlarda yanımızda duranlardır. Fırsat kollayıp da 'Acaba bana da bir görev düşer mi' diyenleri iyi tanıyın. Bu partide efsane ettiğiniz isimleri, geçmişten bugüne iyi tanıyın. Dün neler yaptıklarını gördük o isimlerin. Bugün de aynısını yapmaya hazır maalesef insanlar var. Bu insanlar bizim yol arkadaşlarımız değildir. Hiçbir zaman da olmamışlardır."

Ispartalı vatandaşlara seslenen Halıcı, yaşanan sürecin yalnızca CHP'nin meselesi olmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"CHP'ye oy veren vermeyen muhaliflere, memleketin gidişatından zül duyan, rahatsız olan vatandaşlara sesleniyorum, bu mesele artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesi olmaktan çıkmıştır. Bu mesele Türkiye meselesidir. Türkiye'de demokrasi devam edecek mi, serbest seçimler devam edecek mi, rejim bizim bildiğimiz şekilde kalacak mı, kalmayacak mı meselesidir. Dolayısıyla bugün omuz vermek zorundasınız, yarın çok geç olabilir."