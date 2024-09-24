CHP Nizip İlçe Başkanı\'ndan Belediye Başkanı\'na Ziyaret

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nizip İlçe Başkanı Mehmet Murat Alagöz ve yönetimi Belediye Başkanı Ali Doğan'ı ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Belediye hizmetleri, ilçenin sorunları ve çözüm yolları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Nizip'i daha yaşanılabilir bir ilçe konumuna getirmek için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Doğan, "Önümüzdeki 5 yılın çok güzel geçmesi ve söz verdiğimiz tüm projeleri hayata geçirmek için partim, meclis üyelerim ve tüm ekibim ile elimizden gelen çabayı göstererek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biz vatandaş ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile çok çalışacağız. Şehrimize sahip çıkacak, şeffaf olacak ve en önemlisi de ulaşılabilir olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle ziyaretleri ve destekleri için ilçe başkanımız ve yönetimine teşekkür ediyor başarılar diliyorum" dedi.

Alagöz ise, Nizip Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışına sahip tecrübeli başkanı sayesinde başarılı çalışmalara imza atacaklarını ifade ederek, Başkan Doğan'a çalışmalarında başarılar diledi. - GAZİANTEP