CHP Rize İl yönetiminde Zahide Beyhan\'ın da bulunduğu 7 kişi görevinden istifa etti

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - CHP Rize İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Beyhan'ın da arasında bulunduğu CHP Rize İl Başkanlığı yöneticisi 7 kişinin partideki görevlerinden istifa ettiği bildirildi.

CHP Rize Merkez İlçe Başkanı Arife Filiz Köseoğlu'nun, İl Başkanı Muhittin Bayrak'ın tutumunu gerekçe göstererek geçen hafta görevinden ayrılmasının ardından, il yönetiminde yeni istifaların yaşandığı kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, CHP Rize İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Beyhan ile il yönetiminde görev yapan Fatma Yıldırım, Fatma Canan Koç, Bünyamin Dilsiz, Ali Osman Eminoğlu, Şaban Fındık ve Mecit Hut'un yönetim görevlerinden istifa ettiklerini partiye iletti.

Ancak bu isimlerin parti üyeliklerini sürdürdükleri belirtildi.